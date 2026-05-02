Altas, bajas y posible once del Hércules en Villarreal

Viaje en el día. Desplazamiento cómodo. El rival, no tanto. El Hércules se traslada este domingo a Villarreal para jugar, a las doce del mediodía, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Allí le espera el equipo de David Albelda, que cae una posición tras la victoria del Europa en Alcorcón (0-1) en el duelo que abrió la 34ª jornada de liga en Primera RFEF el viernes. El mini submarino amarillo es uno de esos oponentes que se le atragantan a los blanquiazules, que no ganan en la localidad castellonense desde 2018 y firma un balance de resultados muy negativo en aquella plaza.

El preparador amarillo espera "un partido parecido al del Ibiza (0-0). El Hércules posee una plantilla muy potente, con grandes jugadores. Es un equipo valiente, que buscará la portería contraria porque el empate le sirve poco para meterse en play-off. Tenemos que tener precauciones. Es un equipo bien trabajado y con calidad individual".

David Albelda, como Beto Company, no tiene previsto modificar el plan de juego: "Tenemos la idea muy clara y definida. Presionamos sin balón y buscamos portería contraria con balón. Debemos ser incisivos en ataque y jugar a gran ritmo, como siempre. A estas alturas de temporada hay pocas sorpresas ya. Somos fieles a nuestro sistema e idea. Buscamos desarrollarlo y nos está yendo bien", asegura el icono valencianista.

Bajas del Hércules

El preparador blanquiazul une dos nombres más a la lista de futbolistas con los que ya no podrá contar esta temporada. Javi Jiménez y Alberto Toril se suman a Oriol Soldevila, en la recta final de su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió, precisamente frente al Villarreal, en la primera vuelta después de marcar dos goles y estrenarse como realizador; Roger Colomina y Alejandro Sotillos, que continúan con su trabajo de readaptación al margen de sus compañeros, el primero en una fase inicial después de haber sido operado hace menos de un mes y el segundo siguiendo un tratamiento conservador para no pasar por el quirófano.

Javi Jiménez no volverá a vestirse de de blanquiazul este curso por una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo de la pierna derecha que le tendrá al margen del grupo entre seis y ocho semanas y el MVP del mes de marzo porque debe someterse a una artroscopia que termine con el dolor agudo que padece en la rodilla en cuanto aumenta las cargas de ejercicio y apoyos en la rótula. Los cinco no jugarán más esta temporada.

Altas definitivas

Jorge Galvañ y Unai Ropero han dejado atrás sus dolencias respectivas, el vitoriano en el tobillo y el canterano en la clavícula, y ya están plenamente restablecidos a falta de la última sesión sabatina previa al desplazamiento a Villarreal. Ambos disputaron el encuentro frente al Teruel del pasado domingo, pero este será el primer encuentro que afronten sin molestias y tras completar al 100% todos los días de entrenamiento.

Posible once

Siguiendo la tónica del último mes, lo natural será que Alessandro Blazic recupere su lugar en la formación titular. El Villarreal B huye del fútbol directo y del envío al área por sistema y eso puede que lleve al técnico del Hércules a fiar la portería al alemán, al que considera más capacitado para ayudar en la salida ordenada de la pelota por su mayor pericia con el pie.

Alberto Toril recibió el trofeo de jugador más valioso de la liga en marzo antes del Hércules-Teruel. / Jose Navarro

Si es así, Carlos Abad regresará al banquillo después del tanto encajado la jornada anterior en el Rico Pérez, ante el que poco pudo hacer el segundo capitán porque el balón llegó a él entre una maraña de piernas y, además, en el último momento, pegó en la bota de Rentero desviando la trayectoria de la pelota.

La defensa tiene escaso margen de maniobra. Samu Vázquez, Rentero, Monsalve y Retuerta completarán esa línea de cuatro. Por delante de ellos, Calavera y Ben Hamed armarán el doble pivote, con Mehdi Puch realizando las veces de enganche, con Andy Escudero en el costado diestro y Nico Espinosa en el izquierdo.

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Sin Toril, el sustituto natural sería Fran Sol, pero el pobre desempeño del delantero madrileño en ataque, donde solo es capaz de sumar desde los once metros, abren la puerta de la titularidad a Unai Ropero, que volverá a ejercer como nueve en el Mini Estadi si Beto sostiene el plan de trabajo más utilizado a lo largo de la semana, aunque el técnico del Hércules generalmente se guarda alguna sorpresa para el final... no siempre de manera voluntaria en un curso marcado por los percances físicos, que rara vez dan aviso de llegada.