El Europa aleja la quinta plaza antes de la visita del Hércules a Villarreal

Los dos primeros partidos de la jornada 35 han dejado para el Hércules una de cal y una de arena, pero el partido del domingo en Villarreal tiene la última palabra. La victoria del Europa en Alcorcón refuerza al equipo que hoy marca la quinta plaza y eleva su cuenta hasta los 56 puntos, mientras que el empate entre Algeciras y Cartagena reparte solo un punto para cada uno y los deja en 52 y 53, respectivamente.

Con el Hércules todavía en 47 unidades, el corte del "play-off" se aleja hasta los 8 puntos antes de que el conjunto de Beto Company juegue en el campo del Villarreal B, que arranca la jornada con 55.

La peor noticia para el equipo alicantino llegó desde el estadio de Santo Domingo, donde el Europa volvió a comportarse como un aspirante serio: resistió 13 disparos rivales y golpeó cuando tuvo la ocasión. Ese 0-1, crucial para el equipo escapulado, que supera una difícil "final" para consolidarse al "play-off", aplaca al mismo tiempo las fantasías de los herculanos.

Empate conveniente

En cambio, el 2-2 del Nuevo Mirador deja un efecto beneficioso, aunque menos importante, para los blanquiazules. Ni Algeciras ni Cartagena aprovecharon el cruce para sumar más de un punto, de modo que el atasco intermedio sigue sin romperse del todo y se allana la posibilidad de la séptima plaza que, como premio de consuelo, clasifique al Hércules a la Copa del Rey.

Con ese nuevo paisaje, el partido del domingo sigue teniendo el mismo peso. Si el Hércules gana al Villarreal B, subiría a 50 puntos para mantener la distancia con el Europa y quedarse a cinco del propio filial amarillo, mientras que recortaría la brecha a tres unidades del Cartagena y a dos del Algeciras. Si no gana, el último tren hacia la promoción pasará de ser un sueño desesperado a una improbabilidad absoluta.