Villarreal B-Hércules: Un derbi en zona hostil y sin margen de error

Las cuentas no son amables con el Hércules, que necesita ganar este domingo en Villarreal al filial groguet para mantener el hilo que une su futuro a la disputa del «play-off» de ascenso, un objetivo que aparece muy pequeño en el horizonte blanquiazul. Para eso deberá revertir la inercia histórica que le niega el triunfo en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Desde 2018 que no lo consigue. El conjunto alicantino ha jugado diez veces como visitante frente al mini submarino y ha perdido siete. Solo tres triunfos. En el balance general también sale perdiendo. 21 enfrentamientos acumulan en liga y en más de la mitad ha caído el Hércules, exactamente en doce. El resto, seis triunfos y tres empates.

A eso hay que unir el buen momento que protagoniza el proyecto que dirige David Albelda, que únicamente ha perdido una vez desde el pasado 7 de diciembre, cuando el Teruel de Vicente Parras fue capaz de doblegarle. Desde entonces, una sola semana sin puntuar de las últimas diecinueve.

Lista de convocados por Beto Company para el partido Villarreal B-Hércules de la jornada 35. / HCF

Los amarillos continúan en la pelea por el salto de categoría, pero no se pueden descuidar porque el Cartagena está al acecho. Dos puntos les separan antes de que eche a rodar la pelota al mediodía. El preparador del Villarreal B recupera para este derbi incómodo que televisará À Punt para toda la Comunidad a Ismael Sierra, que regresa tras cumplir su partido de sanción, aunque sigue sin poder contar con los lesionados Facundo Viveros y Mahamoud Barry.

Sí estarán el goleador Álex Rubio y también Etienne, el hijo de Samuel Eto’o, que lideran la ofensiva de un plantel gobernado con fiereza por el imponente mediocentro senegalés Alassane Diatta, que con apenas 20 años es uno de los valores más pujantes del club de Fernando Roig.

Bajas y dudas

Beto Company, que afronta un desplazamiento relativamente cómodo, pero que, debido al horario matinal, ha decidido hacer noche en Villarreal para respetar rutinas y descansos, cuenta con cinco futbolistas de baja que ya no volverán a vestirse de corto este curso: Oriol Soldevila, Roger Colomina, Alejandro Sotillos, Javi Jiménez y Alberto Toril. También arrastra alguna duda, principalmente en la portería, por eso ha decidido incluir en la lista de convocados al joven Adrián Lidón. El resto están todos disponibles, incluidos Unai Ropero y Jorge Galvañ, que han completado la semana sin eludir cargas y liberados de las molestias que padecían en el tobillo y la clavícula, respectivamente.

Fran Sol, durante un entrenamiento en la semana del derbi en Villarreal. / Álvaro Egea / HCF

Ganar en el Mini Estadi es una misión delicada, aunque ejercer como local no es el punto más fuerte del bloque de Albelda, que ha ganado 7 de sus 17 comparecencias ante su público. El convenio entre clubes posibilita la opción de abrir una parte de la grada a la hinchada blanquiazul, que solo podrá adquirir las entradas en la taquilla de la Ciudad Deportiva antes del encuentro a un precio de 15 euros. La marcha del equipo y sus dificultades para sumar victorias lejos de Alicante no impulsa un desplazamiento masivo... más bien será al revés.

Noticias relacionadas

Doble reto

El Hércules cierra otra semana con la posibilidad de enlazar al fin dos victorias, algo que solo ha sucedido una vez esta temporada, y nunca desde el cambio de entrenador. También la de iniciar la siguiente con todos los futbolistas sanos, una circunstancia que se ha convertido en un imposible de un tiempo a esta parte para desgracia de un proyecto que se ha quedado a medias, sin poder ser exprimido del todo. Retuerta apunta al lateral zurdo y Ropero a la punta del ataque debido al bajo momento que afecta a Fran Sol. El resto, el once que más se ha repetido con Beto sin contar a los guardametas.