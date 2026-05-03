Beto Company, tras el Villarreal B-Hércules: "Me voy decepcionado porque creo que hemos hecho un partido para ganar"

El último clavo en la tumba del Hércules es de color amarillo. El conjunto dirigido por Beto Company cae ante el Villarreal B por 1-0 y se despide de cualquier opción de ascenso a segunda división. A falta de tres partidos por jugar, el técnico valenciano sabe que la temporada de su equipo ha terminado: "Después de este resultado, las aspiraciones se van. Ha sido una lástima porque creo que hemos competido muy bien".

Pese a regresar a Alicante sin recompensa, Company es optimista con el juego de su equipo: "Creo que el partido ha sido igualado. Nuestra primera parte es buena. Les hemos igualado el control del partido, pero sí que es cierto que en las transiciones y pérdidas nos generaban sensación de peligro y de ahí viene el gol. Terminamos bien la primera parte y la segunda ha sido un dominio total por nuestra parte. Nos ha fallado lo que nos viene faltando, el último tercio".

Beto Company da indicaciones a sus jugadores durante el partido entre Hércules y Villarreal B. / Judith Amigo / LOF

Si en algo hizo hincapié el técnico del Hércules tras la derrota fue en la poca definición de sus delanteros. Por tercer desplazamiento consecutivo, los blanquiazules no consiguen ver puerta. "Venimos acusando la falta de definición todo el año. En la mayoría de partidos llegamos bien a tres cuartos y nos falta el puñal en el último tercio. Esta categoría no perdona", declaró Company. "Entiendo que es uno de los grandes motivos por lo que no estamos en la posición del Villarreal", añadió.

Aun con la falta de pegada, Beto se mostró alegre con la capacidad de reacción del equipo. "Hemos sido capaces de tenerlos en su campo sin generar prácticamente ocasiones de peligro, pero al final me voy decepcionado porque creo que hemos hecho un partido para ganar o, al menos, no perderlo", expresó el técnico blanquiazul. "El equipo ha reaccionado bien al golpe que nos llevamos en Alcorcón, desde entonces hemos reaccionado y los jugadores se han mostrado mucho más sólidos defensivamente", agregó.

Con solidez defensiva y capacidad de reacción no se consiguen ascensos, y Company lo sabe: "No estoy contento con competir, que lo haga otro. Lo que queremos es ganar, queremos competir y ganar. Creemos que este tipo de actuaciones nos acercan más a las victorias que a las derrotas. El compromiso y el esfuerzo, asumiendo riesgos, son la base de la exigencia diaria de este equipo".

El análisis sencillo del partido sería culpar a Monsalve del error en salida de balón. Sin embargo, Company ha querido apoyar al defensa asumiendo que forma parte de su estilo. "Si uno quiere jugar a esto y quiere que le salga todo perfecto, en la tercera categoría del fútbol nacional es imposible. Hay que entender que esto forma parte de este tipo de juego, hay que asumirlas e intentar defenderlas mejor si se producen, pero sabemos que en algún momento nos podía costar un gol", declaró Company.

Lo que sí demuestra el resultado es que la temporada del Hércules ha finalizado. Con tres jornadas por jugar aún, los alicantinos se despiden del sueño de los "play-offs". Pese a esto, Beto afirma que seguirán compitiendo en los encuentros restantes: "Representamos a un escudo, un club, una afición y una ciudad. Toca exigirnos al máximo para hacer todos los puntos posibles de aquí hasta el final. Lo que no podemos es pararnos y pensar que hemos llegado hasta aquí. La temporada acaba a final de mayo y hasta entonces intentaremos competir".

Unai Ropero se lamenta en el césped de la ciudad deportiva José Manuel Llaneza. / Judith Amigo / LOF

Con la derrota, el objetivo del ascenso corresponde a otros equipos. "Tengo la sensación de un trabajo incompleto. Quiero volver a estar ahí con el Hércules. Apretaremos todos para terminar bien y arrancar una nueva temporada donde intentaremos estar donde están esos equipos", afirmó Company.

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Pese a querer mostrar una buena cara frente al Ibiza, Algeciras y Nàstic, el técnico blanquiazul no pudo escapar de las menciones a la próxima campaña. "Toca replantear el equipo de manera diferente. La plantilla se hace con otro técnico, a su gusto obviamente, y nosotros en invierno intentamos reforzarnos bien. El planteamiento del mercado será añadir perfiles que nos acerquen a solucionar nuestros puntos débiles", concluyó.