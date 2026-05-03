Primera RFEF | Jornada 35
El Hércules vuelve a caer fuera de casa
El conjunto blanquiazul amplía su rutina habitual de no sumar a domicilio y se le escapan las opciones de "play-off"
El Hércules necesitaba darle credibilidad a la victoria la pasada semana frente al Teruel ganándole al Villarreal B. Beto Company formó con Carlos Abad, Samu, Rentero, Monsalve, Retu, Calavera, Ben Hamed, Mehdi Puch, Andy, Nico y Ropero.
La primera parte ha estado bastante igualada. El Hércules se ha mostrado con criterio con el balón en los pies, tratando de dominar la posesión. Sin embargo, un nuevo error defensivo ha penalizado a los de Beto y el conjunto amarillo se ha puesto por delante en el marcador. El Hércules ha tratado de reaccionar y el árbitro ha señalado un fuera de juego muy dudoso en lo que era un penalti claro sobre Ropero.
La segunda parte ha sido dominada por el conjunto blanquiazul, que se ha encontrado con una defensa compacta del filial dirigido por David Albelda. El problema que arrastra el Hércules en la parcela ofensiva se ha dejado ver una vez más en el partido de hoy y no han sido capaces de generar ni materializar ninguna ocasión. El Hércules cae de nuevo a domicilio y vuelve a desperdiciar una oportunidad para hacer creer a la afición.
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