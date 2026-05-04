Beto tiene números de descenso tras renovar con el Hércules

Adiós definitivo al "play-off"... y desplome desde la renovación. El Hércules de la 2025-2026 se queda sin objetivos importantes por los que luchar cuando todavía quedan tres jornadas de liga. El equipo blanquiazul es decimosegundo clasificado con 47 puntos, a cinco del descenso, a nueve del quinto clasificado y a 18 del líder. Un bagaje pobrísimo que es idéntico al de hace un año, cuando el equipo llegó a este mismo punto de la temporada también con 47 unidades, con nada en juego.

Dos temporadas que prometen un desenlace muy parecido. Pero que por el camino han tenido desarrollos muy distintos. Sobre todo porque este año la propiedad, tras un mal inicio, buscó una reacción en el banquillo que no ha terminado por llegar. Que sí dejó visos de equipo con motivos para mirar hacia el "play-off", pero que se ha venido abajo con la llegada del tramo decisivo de la temporada.

El Hércules, desde la renovación de Beto Company, se desploma. Tanto en números como en su versión futbolística. El club decidió prolongar el contrato de su actual técnico sin necesitarlo el pasado 2 de abril, tras el apacible triunfo frente al Marbella (2-0). Con el equipo bien situado. Séptimo, a solamente dos puntos de la quinta plaza. Después de un inicio de 2026 complicado, pero con triunfos de mérito frente a Eldense y Murcia, entre otros. Pero desde que Beto estampó su firma en el documento que le sitúa como el entrenador de la próxima campaña, el equipo ha hecho números de descenso.

Clasificación desde la renovación de Beto Company como entrenador del Hércules. / INFORMACIÓN

En los últimos cinco partidos, el conjunto blanquiazul solo ha sumado cuatro puntos de los últimos 15 posibles. Venció al Teruel (8º), empató frente al Atlético Sanluqueño (19º) y perdió en Alcorcón (10º), Sabadell (1º) y Villarreal (4º). Una racha nefasta que pone al Hércules entre los peores de la categoría. Solo el Marbella y el propio Atlético Sanluqueño, dos equipos matemáticamente descendidos a Segunda Federación, han hecho menos puntos que el equipo de Beto en ese periodo. Villarreal B y Eldense, con 13 y 12 puntos respectivamente, los que más.

Cuatro partidos sin marcar

Un solo triunfo en cinco partidos. En los otros cuatro, el equipo no ganó... pero tampoco fue capaz de hacer un gol. El Hércules no fue capaz de perforar la portería rival frente a Alcorcón (4-0), Sanluqueño (0-0), Sabadell (1-0) y Villarreal B (1-0). En cambio, ha encajado siete tantos desde que el entrenador selló su continuidad, con alternancia bajo palos incluida entre Carlos Abad y Sandro Blazic. Tampoco ha ayudado en ese proceso las numerosas lesiones que ha tenido el equipo, que ha llegado a tener que competir hasta con ocho lesionados a la vez.

Noticias relacionadas

El dato que mejor representa el desplome del Hércules durante el último mes lo marca su distancia respecto al top 5 de la liga. En la jornada 30, el equipo de Beto estaba a dos puntos del "play-off" de ascenso, con opciones serias de hacerse un hueco y alargar la temporada. Cinco semanas después, está a nueve puntos del Europa, quinto clasificado, cuando restan exactamente nueve puntos por disputarse. Un imposible para el que, además, debería de adelantar a los seis equipos que tiene por delante. Y que representa el intento de reacción fallido que supuso aquel relevo en el banquillo, hace ya casi seis meses.