Josema, el adiós al fútbol del primer martillazo hacia el ascenso del Hércules

El adiós al fútbol de un capitán, de quien abrió el camino para que el Hércules volviera a celebrar un salto de categoría catorce años después. Josema Gómez, el hombre del martillo, deja el fútbol a los 34 años. El defensa central comunicó su retirada ayer domingo, tras lograr la permanencia en la última jornada en Segunda Federación con el Yeclano Deportivo, club por el que firmó tras su adiós blanquiazul el pasado verano.

El de Torrejón de Ardoz eja su carrera como futbolista con 379 partidos como profesional, en hasta once clubes distintos. 56 encuentros de esa larga lista fueron defendiendo los intereses del Hércules, en una etapa que tuvo varios momentos memorables, pero también alguno amargo. El madrileño conectó desde el primer día con la grada del Rico Pérez por su carisma, con aquella celebración mítica del martillo convirtiéndose en uno de los emblemas del ascenso a Primera RFEF.

Desde su llegada, Josema se convirtió en uno de los líderes del vestuario, con el técnico Rubén Torrecilla como uno de sus grandes valedores dentro del club. Fue uno de los hombres más importantes en la temporada 2023-2024, curso que terminó con aquel épico ascenso con seis victorias consecutivas. Aquel curso hizo tres goles, uno de ellos para la historia de una centenaria entidad como es el Hércules. Abrió el marcador el 5 de mayo de 2023 frente al Lleida, a pase de Javi Moreno, trasladando la locura a los más de 28.000 aficionados que poblaron las gradas.

Josema Gómez se abraza con el banquillo tras el 1-0 al Lleida, con el Rico Pérez lleno, el 5 de mayo de 2024. / Alex Domínguez

Fue su momento más dulce como herculano. Tanto que el madrileño rompió a llorar con el pitido final, tras fundirse en un sentido abrazo con Torrecilla durante la invasión de campo de la marea banquiazul. Un futbolista que defendió los intereses del Hércules entrada la treintena de edad, ya algo lejos de su plenitud física, pero que suplía esas carencias técnicas con una garra y una pasión por su profesión que contagiaba a cualquiera. Pero que, pese a su importancia en el vestuario, tanto de puertas hacia dentro como hacia fuera, estuvo cerca de salir en verano de 2024.

Una tarde de agosto en Madrid

El Hércules inició la temporada en Primera Federación ganando al Ceuta (que terminó siendo primero) en el Rico Pérez. Sin encajar ningún gol por el equipo de José Juan Romero, con Alejandro Sotillos y Antonio Montoro en el centro de la zaga. Y seis días después, con el equipo concentrado en Madrid en el día previo a su partido frente al Alcorcón, Josema estuvo cerca de dejar el club.

La comisión deportiva apuró en los últimos compases del mercado para hacer una última incorporación... pero el Hércules tenía ocupadas todas las fichas sénior disponibles. Con el equipo ya en el hotel, el elegido para salir iba a ser Josema, pero la operación no se cerró finalmente y el central se quedó en un vestuario que "hizo fuerza para que me pudiera quedar".

Rafa Arjones / Ramón Pérez

"No, claro, al final estamos al tanto de la noticia, te llaman, lees algo y sabes el runrún que hay. Yo estaba con la conciencia tranquila, vine para ascender y lo conseguimos. Me enteré (de la posibilidad de salir) a través de las redes sociales. Pero me quedo con el apoyo del vestuario. Yo soy veterano y he pasado todo tipo de circunstancias, pero lo que viví aquel día no lo viví jamás. No me olvidaré de su apoyo, me siento querido siempre pero aquel día me lo demostraron. Estaré siempre agradecido. Todos vinieron a apoyarme, estábamos juntos en la concentración, no se separaron y me decían «Josema, tranquilo», hicieron hasta fuerza para que me pudiera quedar. Sin palabras", destacó Joseman sobre aquella tarde en una entrevista con INFORMACIÓN.

El central, además, también vaha valorado siempre el apoyo que sintió por parte de Rubén Torrecilla en aquellas horas de incertidumbre: "También, y es algo que quiero destacar, (Torecilla) me llamó para decirme que contaba conmigo, que aquella operación no se iba a hacer, que me quedaba y que era jugador al 100% del Hércules". Aquella temporada, pese a no ser titular en las primeras jornadas, terminó jugando 28 partidos en Primera Federación, llegando a acumular más de 2.000 minutos.

"Una nueva etapa"

Después de finalizar contrato el verano pasado con el Hércules Josema se marchó al Yeclano Deportivo, equipo recién descendido a Segunda RFEF que se configuró con la idea de luchar por volver a la categoría de bronce. La temporada en Yecla no ha ido según lo esperado y no han amarrado la permanencia en el grupo 4 de la Segunda Federación hasta el pasado domingo, cuando empataron en La Constitución frente al Estepona.

Carta de despedida de Josema Gómez como futbolista del Hércules. / X

Horas más tarde del partido, Josema Gómez anunció a través de sus redes sociales su retirada del fútbol. El inicio de "una nueva etapa". "Ha llegado el momento de expresarme con todos vosotros. Me siento un afortunado por haber podido dedicar tantos años a lo que desde niño soñaba. Quería agradecer a clubes, compañeros, directivos y aficionados que he tenido la suerte de conocer a lo largo de todos estos años. Gracias de corazón por haberme dado la oportunidad de ser futbolista", destaca en su comunicado en redes sociales.

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A lo largo de esta temporada, en la que se ha dejado ver por el Rico Pérez en varias ocasiones, Josema se ha ido formando para seguir vinculado al mundo del fútbol una vez pusiera fin a su etapa como jugador. A finales de marzo terminó el curso de 'Director Deportivo Experto' de la AFEC Football Academy, título que le permitirá cambiar el verde por los despachos para seguir trabajando en "su gran pasión": el fútbol.