Al Hércules solo le queda la Copa del Rey

Sin objetivos importantes, de trascendencia, por los que pelear. Así está el Hércules a 5 de mayo, cuando todavía le quedan tres semanas de competición. El equipo de Beto Company, después de un mes desastroso que coincide con la renovación del técnico, ha echado el cierre a la temporada 2025-2026 demasiado pronto. La meta principal, la de llegar al "play-off" de ascenso, ya es un imposible matemático con el equipo decimosegundo, a nueve puntos de distancia y con solo tres jornadas en el horizonte.

Dentro de esa dura realidad, la de asumir que tocará afrontar una decimotercera campaña consecutiva fuera del fútbol profesional, el Hércules todavía tiene un objetivo que marcarse en las próximas tres semanas. Uno lejos de lo ideal, de lo que se esperaba a principio de temporada. Pero que serviría como un premio de consolación. Y no es otro que el de figurar entre los 126 equipos que participen en la próxima edición de la Copa del Rey.

Para ello, el Hércules debe de recortar cinco puntos y escalar cinco puestos antes de que la liga llegue a su fin. La Copa, desde la reforma del formato para la temporada 2019-2020, ha pasado a ser un torneo con muchos más clubes, de muchas más categorías. Desde el fútbol regional hasta la Primera División, casi todas las ligas tienen representación. En el caso de la Primera Federación, son los cinco primeros los equipos que acceden de manera directa al cuadro final de la Copa.

Beto Company observa los datos que le muestra su ayudante en una de las herramientas que usa en los partidos. / Alex Domínguez

En el caso del grupo 2 de la categoría de bronce, esas plazas se correrán al sexto y séptimo clasificado, actualmente ocupadas por Cartagena y Europa, respectivamente, ya que el Atleti B y el Villarreal, entre los cinco primeros, no pueden acceder a la competición debido a su condición de filial. Esa es la meta que le queda al Hércules hasta que termine la temporada.

Las cábalas para llegar

Para que el club blanquiazul todavía llegue a ese top 7, tendrá que recortar cinco puntos al Algeciras o seis al Cartagena. Un hecho que se antoja complicado si no es capaz de ganar los tres partidos que quedan. El equipo de Beto juega este sábado (16:15 horas) en el Rico Pérez frente al Ibiza, noveno clasificado pero con los mismos 47 puntos que tiene el Hércules. Después, visitará al Algeciras el sábado 16 (en principio a las 21 horas), en una fecha clave para seguir luchando por esa séptima plaza. Además, también será importante remontar el golaveraje particular, en desventaja tras la derrota 0-1 en la primera vuelta.

LOS CALENDARIOS FC Cartagena (6º clasificado con 53 puntos): J36, Alcorcón; J37, Ibiza; J38, Betis Deportivo.

(6º clasificado con 53 puntos): J36, Alcorcón; J37, Ibiza; J38, Betis Deportivo. Algeciras FC (7º clasificado con 52 puntos): J36, Atlético Sanluqueño; J37, Hércules; J38, Atleti B.

(7º clasificado con 52 puntos): J36, Atlético Sanluqueño; J37, Hércules; J38, Atleti B. CD Teruel (8º clasificado con 48 puntos): J36, Antequera; J37, Atlético Sanluqueño; J38, Marbella.

(8º clasificado con 48 puntos): J36, Antequera; J37, Atlético Sanluqueño; J38, Marbella. UD Ibiza (9º clasificado con 47 puntos): J36, Hércules; J37, Cartagena; J38, Europa.

(9º clasificado con 47 puntos): J36, Hércules; J37, Cartagena; J38, Europa. AD Alcorcón (10º clasificado con 47 puntos): J36, Cartagena; J37, Marbella; J38, Sevilla Atlético.

(10º clasificado con 47 puntos): J36, Cartagena; J37, Marbella; J38, Sevilla Atlético. Antequera CF (11º clasificado con 47 puntos): J36, Teruel; J37, Sabadell; J38, Juventud Torremolinos.

(11º clasificado con 47 puntos): J36, Teruel; J37, Sabadell; J38, Juventud Torremolinos. HÉRCULES CF (12º clasificado con 47 puntos): J36, Ibiza; J37, Algeciras; J38, Gimnàstic de Tarragona. *únicamente la sexta y la séptima plaza, ocupadas actualmente por Cartagena y Algeciras, dan acceso a la próxima edición de la Copa del Rey.

El calendario invita a pensar que el Hércules solo llegará vivo a la última jornada en la carrera por ese boleto copero si gana en El Nuevo Mirador. En caso de vencer, recibe en la última jornada, con día y hora todavía por definir, al Gimnàstic de Tarragona, que podría llegar todavía peleando la permanencia en la categoría. Solo un cambio importante en la dinámica herculana, además de pinchazos de al menos Antequera, Alcorcón, Ibiza, Teruel y Algeciras, permitiría al Hércules endulzar este amargo final de liga con el acceso a la Copa.

¿Segundo año sin jugarla?

En caso de no conseguirlo, opción que la estadística da como más probable, el Hércules encadenaría una segunda temporada sin formar parte del torneo del KO. La última vez que participó en la Copa del Rey fue en la temporada 2024-2025, tras ser campeón en Segunda RFEF. Entonces, con Rubén Torrecilla en el banquillo, el equipo cayó frente a la SD Ejea, equipo de una categoría por debajo, en el estadio Municipal de Ejea. La campaña anterior, en 2023, fue la última vez que se disputó un partido de Copa en el Rico Pérez, con derrota (1-2) frente al Burgos. No avanza una ronda el club del Rico Pérez en Copa desde hace ocho temporadas.

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La vía de la Copa Federación

Además de la vía liga, el Hércules, si no termina en el top 7, podría acceder a la Copa del rey llegando a las semifinales de la Copa Federación. Se trata de una competición nacional, también organizada por la RFEF, que arranca con fases territoriales. La temporada pasada, únicamente el Intercity y el Orihuela se inscribieron en la provincia. El club oriolano fue el ganador de la fase regional y llegó hasta las semifinales de la fase nacional. Sería un camino alternativo a esa séptima posición en liga (más costoso, eso sí) que también permitiría al Hércules no encadenar una segunda temporada sin jugar la Copa del Rey.