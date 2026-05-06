Los tres cedidos del Hércules apuran su última reválida

En el último mercado invernal el Hércules dio salida, en cesión, a tres futbolistas: Rafa de Palmas (22 años), Rubén Cantero (21) y Carlos Rojas (24). Los tres, pese a su juventud y potencialidades, tienen un estrecho camino de regreso a Alicante de cara a la próxima temporada.

Tres contextos distintos

El mediapunta canterano De Palmas lleva 243 minutos jugados a las órdenes de Vicente Parras en el Teruel, una participación ligeramente inferior a la que tuvo en la primera mitad de temporada en Alicante. De los tres cedidos, es el de más calidad a juzgar por la categoría en la que milita. Además, es un hombre que cuenta con el favor de la afición, pero su demarcación está, a día de hoy, más que cubierta en el Hércules.

Rafa de Palmas, con la camiseta del Teruel. / CD Teruel

Cantero, jovencísimo defensor, sí ha conseguido en el Xerez Deportivo, de Segunda RFEF, la participación que no tuvo en el club blanquiazul. Ha logrado jugar la mayor parte de los minutos y destacar en varios partidos de este conjunto, que ya ha sellado su descenso a Tercera RFEF. Menos estelar que De Palmas, Cantero tiene a su favor una previsible reconfiguración de la zaga herculana que podría hacerle sitio.

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Rojas, por su parte, ha jugado casi todos los minutos posibles en el FC Epicentr de la liga ucraniana, con dos goles y una asistencia. El equipo tiene en su mano conseguir la permanencia, pero Rojas no goza de la certeza de poder regresar a un Hércules donde Beto Company no cuenta con él.