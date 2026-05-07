La rotación entre Blazic y Carlos Abad en la portería del Hércules tiene fecha de caducidad

Desde su regreso a las convocatorias hace casi dos meses, Carlos Abad ha alternado la portería con Alessandro Blazic. En este último lapso, el capitán ha disputado tres partidos y el esloveno ha custodiado la meta herculana en cinco ocasiones. Una rotación que, según ha adelantado Beto Company este jueves, tiene fecha de caducidad.

"Yo lo que no veo a día de hoy, e igual me tengo que comer mis palabras, es que la rotación de porteros sea una tónica habitual", ha respondido en rueda de prensa a la pregunta de cuál será la metodología a seguir el próximo curso. "Eso que hemos hecho, que dije que haríamos y seguimos haciendo en estos últimos ocho partidos, a mí me cuesta verlo como planteamiento de temporada porque tengo la sensación de que bajan de rendimiento ambos", ha valorado el técnico.

Carlos Abad vuela, pero no puede evitar el 4-0 marcado por Raúl Blanco, del Alcorcón. / LOF

Lo que sí ha evitado es, con tanta antelación, todo un mercado de verano y una pretemporada entera por delante, decantarse por uno u otro de sus cancerberos. "Yo creo que pueden pasar muchas cosas. Carlos ya sabemos lo que es, Sandro con su irrupción todos hemos visto la proyección que tiene y ya sabemos que ha llamado la atención de clubes profesionales tanto españoles como de fuera, porque tiene mercado en Alemania y en Eslovenia", ha explicado el timonel herculano.

A la espera del mercado

"No sabemos lo que va a pasar en el mercado, hay cosas que uno como club sí puede ser, pero hay veces que no se puede retener a determinados futbolistas dependiendo del contexto", ha ahondado Beto sobre la incertidumbre que reinará hasta que se pongan, o no, ofertas sobre la mesa. Algo que no ha cohibido al preparador de decir "con la boca grande" que el club "va a hacer lo máximo posible por tener a estos dos porteros. No se va a a vender a Sandro, tener un portero así y malvenderlo sería una estupidez absoluta. Tiene que ser una cosa excepcional, una cosa fuera de mercado, la que te empuje a hacer negocio con estos porteros este verano".

La portería del Hércules esta temporada se ha repartido entre Abad (25 partidos) y Blazic (10 partidos)

"Creo que Sandro estará con nosotros. Carlos tiene contrato. Tenemos la gran suerte de tener la mejor portería de la categoría e incluso me atrevería a decir que de una categoría más alta", ha celebrado el entrenador valenciano, tras lo cual tan solo invitó a esperar con paciencia, pues hay "demasiadas cosas abiertas como para hoy dar un explicación".

Blazic, con molestias

El motivo por el que, contra la lógica previa que ha mantenido Beto Company, Carlos Abad fue titular el domingo ante un equipo del estilo del Villarreal B, se ha debido a que Alessandro Blazic ha arrastrado estas últimas dos semanas unas molestias en la cadera. No está al 100 %, pero será convocado igualmente al partido de este sábado contra el Ibiza, en el que se prevée, por tanto, la tercera titularidad consecutiva de Carlos Abad y la cuarta desde su baja por apendicitis.