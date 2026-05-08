Hércules-Ibiza: pesos pesados peleando por no bajar a la cuarta categoría

Ambos equipos estaban llamados a mejores cosas, a buscar un horizonte menos sombrío; pero la liga les escupe una realidad desapacible, la de dos pesos pesados magullados, tirados en la lona sin ninguna opción de ganar la pelea, rendidos a la evidencia de su mal año. Hércules e Ibiza escriben este sábado su sexto enfrentamiento desde la fundación en 2015 de la SAD propiedad de Amadeo Salvo, aquel presidente fugaz del Valencia, el tipo que abrió las puertas del club de Mestalla al capital de Singapur con cuestionables consecuencias.

La pelea de dos grandes venidos a menos será en el primer turno de la tarde (a las 16:15 horas), en un Rico Pérez desilusionado, hastiado por otro intento fallido de su equipo de librarse de las garras del fútbol de esparto, ese desprovisto de cualquier grandeza. Con dos trayectorias calcadas, replicando las mismas estadísticas y sumando idéntico número de puntos (47), blanquiazules y celestes tienen ante sí la opción de certificar la permanencia, un premio muy poco honorable que conviene sellar cuanto antes para no tentar todavía más a la mala suerte.

Beto Company, con las bajas irrecuperables este curso de Oriol Soldevila, Roger Colomina, Alejandro Sotillos, Alberto Toril y el ex lateral zurdo del Ibiza, Javi Jiménez, volverá a repetir el once que regresó derrotado de Villarreal. Miguel Álvarez puede hacer lo mismo, pero en su caso con el impulso que le puede dar a los suyos haber firmado su mayor goleada hace siete días, frente al Atlético Sanluqueño, en Can Misses: 4-0.

El técnico que mantuvo contactos con la comisión deportiva blanquiazul para suplir a Rubén Torrecilla seguirá sin poder contar con José Albert, que continúa recuperándose de una lesión en el codo; ni con Nacho González, que arrastra molestias en la espalda por culpa de una mala caída durante una sesión de trabajo. Además, el técnico jiennense conserva dos dudas importantes, la de Unai Medina, que se llevó un golpe en el tobillo en el inicio de la semana, y la de Izan, que completó el último encuentro con molestias en la rodilla. Los dos son candidatos al once titular.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación tras la disputa de la jornada 35. / RFEF

El precedente más reciente, el duelo de la primera vuelta, se decantó del lado balear con los tantos del exherculano Álex Gallar y Bebé, que quizá realizara su mejor actuación aquella noche estival en la segunda jornada del campeonato, la que apeó para siempre al Hércules de los puestos de promoción de ascenso y predestinó el futuro del técnico que abanderó el último ascenso de la SAD propiedad de la familia Ortiz, cuyo patriarca estuvo presente ese día en el palco por su estrecho vínculo veraniego con la isla.

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Andrija Delibasic fue protagonista luctuoso de la última vez que la UD Ibiza visitó Alicante. Ha pasado más de un año de aquella victoria local y el tiempo parece haberse detenido. Los blanquiazules están a estas alturas de curso en el mismo punto que el pasado, en el que fue incapaz de sumar ningún puntos en las cuatro últimas fechas. Quedan tres. Es probable que reeditando el mismo escenario lamentable no sufriera el castigo apabullante de descender, pero mejor no darle opción al destino de gastar sus bromas pesadas porque tiene un humor muy sibilino.