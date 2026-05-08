Hércules e Ibiza, dos trasatlánticos en cuarentena permanente

Este sábado vuelven a verse las caras. Lo hacen un año después de rendir homenaje a Andrija Delibasic en el José Rico Pérez. La pena, desde entonces, persigue a ambos, no se les despega. La ambición exhibida en verano, el músculo financiero, vuelve a no ser suficiente para ascender en la escala deportiva de un fútbol en el que se conjugan muchos factores, una buena parte imprevisibles por más que se pretenda acotar el riesgo.

Hércules y UD Ibiza caminan de la mano en una categoría que se les resiste a ambos. A los insulares, en su tercera tentativa, les empieza a pesar la fatiga, la falta de respaldo social, la igualdad competitiva del grupo sur. A los blanquiazules, en cambio, la pesadilla se les vuelve recurrente, no avanzan, siguen estancados. Calcan el puntaje del curso anterior (47) a pesar de la mejora sustancial que ha experimentado la plantilla con la que probó la primera vez en este nuevo tercer peldaño del balompié español.

No hay forma de crecer. Esta vez por culpa de las lesiones, que han impedido ver cuánto más puede dar de sí este plantel... o si puede dar algo más. Ha resultado imposible. Desde el inicio del curso se han ido cayendo pilares fundacionales... y también sus suplementos. Pero más allá de esa evidencia atroz, desagradable de mirar, de padecer como seguidor, lo cierto es que las dos sociedades anónimas deportivas están pidiendo a gritos que termine la temporada.

La línea roja representa a la UD Ibiza y la azul al Hércules en este gráfico que compara sus trayectorias este curso. / RFEF

El proyecto que preside Amadeo Salvo se cayó de los puestos de promoción de ascenso en la jornada seis y ya no ha vuelto a entrar en un curso con dos técnicos, Paco Jémez y Miguel Álvarez, curiosamente el entrenador con el que se sentó a negociar el Hércules bastante antes de decantarse por Beto Company una vez que el expreparador del Villarreal B, en una maniobra cuestionable, optó por la oferta balear. Los blanquiazules solo han estado una vez entre los cinco primeros, fue en la jornada 1. Después, nada. Lo más arriba que ha llegado a escalar ha sido hasta la séptima posición y ocurrió en la jornada 30. Un espejismo... y también con dos tutores distintos en el banquillo.

Desastre paralelo

Hércules e Ibiza llegan a este tramo de la liga, al que le restan tres fechas, igualados a puntos... y a todo lo demás. Suman el idéntico número de triunfos (12), de empates (11) y de derrotas (12). Y lo hacen después de haber marcado los mismos goles: 38, diez menos que el peor atacante de los que ocupan las cinco primeras plazas. Es normal, con estos números, que sean entidades que sobrevivan en tela de juicio, que atraviesen cuarentenas obligatorias, que lidien a diario con el cuestionamiento de sus capacidades directivas para tripular trasatlánticos, un mal que transpira, que permea hacia abajo y termina pesando sobre la plantilla, que no es capaz de extraer sus capacidades de la manera más óptima y más brillante.

Amadeo Salvo y Enrique Ortiz coincidieron en el palco de Can Misses en el partido de la primera vuelta. / J. A. RIERA / LOF

Este sábado, a las 16:15 horas, arranca el sexto duelo entre los dos clubes, entre un par de los 'pesos pesados' de la Primera RFEF que no tienen forma de levantarse de la lona este ejercicio, uno con la Copa del Rey como remoto premio de consolación, y gracias a que hay dos filiales por delante, en lo más alto, si no, tampoco. La UD Ibiza, fundada en 2015, no carga con el peso de la historia. Ni siquiera con el del fútbol de la isla a la que dice representar. Lo que sí tiene son las cuitas de los nuevos ricos que lo necesitan todo para ayer.

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Matías Segarra

Al Hércules sí le lastra la urgencia de sus más de cien años, de los tiempos mejores, pero al éxito todo eso le da igual porque solo vive el presente. Hasta la fecha, blanquiazules y celestes se han cruzado cinco veces, y hasta en eso protagonizan una igualdad pasmosa: dos triunfos para cada uno y un empate. En el último precedente en Alicante, 'Deli' echo una mano desde los confines de la materia... a ver si casi 400 días después, y tras el gol que marcó su hijo en el Rico Pérez para honrar su memoria, vuelve a echar un cable y Beto Company le da algún sentido a su renovación prematura... e innecesaria.