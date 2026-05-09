Beto Company, tras el Hércules-Ibiza: "El partido ha sido como la temporada, de altibajos"

Con las opciones de ascender prácticamente disipadas, el Rico Pérez vuelve a sonreír. El Hércules gana por 2-1 al Ibiza y asegura su permanencia en Primera RFEF. Los de Beto Company sufren para ganar a un rival con 10 jugadores: "Cuando mejor lo teníamos, nos ha entrado miedo de perder lo que teníamos".

Con los tres puntos ya en su mano, el técnico valenciano no estuvo contento con la actuación de su equipo. "El partido ha sido como la temporada, de altibajos. Extraño, con dos equipos hechos para estar más arriba que nos vemos a tres partidos del final mirando más hacia abajo que arriba. Nuestra entrada ha sido buena, del minuto diez al gol, ellos han sido mejores. En esos minutos, hemos sufrido porque nos han encontrado bien por dentro y en transición", declaró Company.

Justo antes del descanso, Mehdi Puch adelantaba al Hércules. "El gol llega en un momento raro, pero en una situación que insistíamos, donde centramos y a ver que pasa. Es el gol más feo de la historia, pero vale lo mismo que el más bonito", confesó el técnico blanquiazul.

Pese al marcador y la posterior ventaja numérica, el equipo de Company sufrió para ganar: "En la segunda parte entramos bien, llega esa jugada rara de la expulsión y no hemos sido capaces de moverlos de lado a lado. Cuando mejor lo teníamos, nos ha entrado el miedo de perder lo que teníamos y ellos estaban desinhibidos porque ya estaban perdidos. En definitiva, sumamos tres puntos, seguimos vivos en la pelea por la copa del rey y tenemos que darlo por bueno en la jornada que estamos, no lo haríamos hace unos meses".

No sería un partido completo del Hércules de Company sin sustituciones por molestias. En esta ocasión, Calavera y Monsalve. "Lo de Calavera pinta feo, a perderse lo que queda de temporada. La de Nacho, veremos. Ha sido un golpe muy fuerte y veremos si lleva algo más dentro. Quiero felicitar a Bolo y Mangada porque su entrada ha sido buenísima", afirmó el entrenador valenciano.

Pese a las lesiones, Company tiene en alta estima a Josep Calavera, cedido en el Hércules por el Tenerife: "Josep es uno de los importantes de la categoría. Ese estilo de seis es el que nos gusta. Nos tenemos que reforzar en esas posiciones también con otros perfiles. Josep nos gusta, pero es propiedad de otro club y hay muchos factores más que no dependen de nosotros".

Tantas dolencias hacen cuestionar si la preparación física del equipo es adecuada. "Es fútbol. Calavera le viene por un golpeo. Quien ha jugado al fútbol sabe que en cada golpeo te juegas el cuádriceps. En el de Calavera no hay nada mas que eso y el de nacho es un golpe. Ahí no hay nada de preparación física que puedas hacer. Estamos contentos con la preparación física del equipo. No es perfecto y si hay un gran número de lesiones lo estudiamos, pero estamos contentos y tranquilos", declaró Beto.

Por segundo encuentro consecutivo, Fran Sol no disputó ningún minuto. "Fran es un chico espectacular, para mí el descubrimiento del año. Es un líder dentro del vestuario. Simplemente optamos, en estos dos partidos, por otras cosas y se ha visto perjudicado, pero no pasa nada. Que lleve dos partidos sin jugar no es una falta de respeto, solo que optamos por otro, al igual que cuando él jugaba, otros no", quiso aclarar el técnico blanquiazul.

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Con la temporada casi finalizada, Company también tuvo tiempo para hablar de la cantera antes de marcharse: "No voy a traer a un jugador del filial para apuntarme la medalla de convocarlo, que no juegue y se pierda su partido en Sagunto. Los jugadores del filial, son eso del filial, que queremos ver, tienen mucho futuro. Ellos tienen ese rol de ayudarnos y si en algún momento toca elegirlos, lo haremos sin ningún problema".