El GOLAZO de INFORMACIÓN vuelve a quedarse desierto

No hubo suerte… ni energía. Los lanzamientos de Javier Luis Massa Navarrete, Raúl Martínez Córdoba y Raúl Berenguer Herrera no obtuvieron la recompensa de 300 euros con los que premia el concurso de INFORMACIÓN a quienes sean capaces de marcar disparando desde el centro del campo en un solo intento.

Ninguno de los tres participantes estuvo cerca de ganar porque sus golpeos se quedaron lejos de alcanzar la red.

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El último Golazo de la temporada 2025-2026 será dentro de 15 días, en la visita a Alicante del Nàstic de Tarragona, al descanso de esa jornada 34, en un horario, presumiblemente unificado, que la Federación aún no ha hecho oficial.