El exjugador del Hércules Vique Gomes denuncia un ataque racista en Jerez

Tensión en Chapín. Más de 10.000 espectadores presencian la disputa del partido de ida de la semifinal del "play-off" por el ascenso a Primera RFEF. Se enfrentan sobre la hierba el Xerez Club Deportivo y la Unión Balompédica Conquense. El duelo arranca con muchas interrupciones, sin un dominador claro hasta que, en el minuto 17, se detiene. En realidad lo decide interrumpir el colegiado Ángel Caro Mogío, que realiza con sus brazos el gesto de la cruz. Desde ese mismo instante se activa, según indica el reglamento, el protocolo antirracismo.

El árbitro extremeño, de Jerez de los Caballeros, adopta esa medida después de que el pivote del Hércules Vique Gomes, ahora en el conjunto castellanomanchego, titular indiscutible, se dirigiera a él para advertirle de que había sido objeto de un ataque racista. Concretamente, le explica al juez del partido que Adrián Rodríguez le había dicho, textualmente, "eres un puto mono, que lo sepas". Desde ese instante, el director de la contienda, como le obliga la Ley del Deporte, mandó suspender el juego, que permaneció parado cerca de cuatro minutos.

Vique Gomes, durante el calentamiento de su equipo en Chapín, en Jerez de la Frontera. / UB Conquense

Caro Mogío lo reflejó así en el acta: "En el minuto 17, el jugador de la U.B. CONQUENSE Nº22, D. DOMINGOS GOMES, VIQUE, se dirige a mi persona indicando que el dorsal Nº4, D. RODRÍGUEZ LÓPEZ, ADRIÁN, del XEREZ C.D., se había dirigido a él en los siguientes términos: 'eres un puto mono, que lo sepas'. Acto seguido, se ha activado el protocolo de racismo, realizando el gesto de los brazos en cruz públicamente. Por este motivo, el encuentro ha sido detenido durante 3 minutos, reanudándose sin incidencias posteriores".

Sin conclusiones arbitrales

En ese espacio de pausa, el colegiado trató de averiguar si efectivamente ese ataque racista se había producido, pero ocurrió, supuestamente, en la intimidad de una acción directa entre ambos jugadores, denunciante y denunciado, y nadie apreció nada a su alrededor, y si lo hizo, no lo declaró. El mediocentro del conjunto jerezano negó la acusación sobre el césped, así que el colegiado optó por reanudar el choque y dejar reflejado en el acta el hecho para que sean los órganos competentes disciplinarios los que decidan si abren expediente y, si procede, castigan al presunto infractor.

Vique Gomes, con el dorsal 22, participa en la acción defensiva durante el Xerez-Conquense. / Xerez CD

En un primer momento, se vivió cierta incertidumbre en el campo cuando el árbitro realizó el signo protocolario con sus dos brazos cruzados en el aire, a la altura de la cabeza, creyendo los asistentes al partido que el ataque xenófobo podía haberlo protagonizado la hinchada, algo que la redacción del acta, que goza de presunción de veracidad, desveló equivocado. El bissauguineano, que acaba de cumplir 22 años, es titular indiscutible en el Conquense desde su salida del Hércules en enero, ha contribuido activamente a la clasificación de su equipo para la promoción de ascenso a Primera Federación.

El compatriota de Marcos Mendes, que apenas dispuso de oportunidades en Alicante, fue reclamado por el Villarreal, el club que posee sus derechos deportivos, para encontrarle nuevo destino en una categoría inferior en la que poder desarrollando su carrera. Es la primera vez que denuncia en juego una vejación de esta índole. No hubo ademán de abandonar el campo. Vique Gomes completó los 90 minutos sin plantear la posibilidad de ser sustituido a pesar del incidente y vio una tarjeta amarilla en el minuto 57 de un encuentro que finalizó con empate a uno y deja la resolución de la semifinal abierta para el duelo de vuelta en el estadio municipal La Fuensanta de Cuenca.

Silencio administrativo

El equipo de Vique Gomes finalizó la liga regular en la tercera plaza, justo por detrás del San Sebastián de los Reyes, rival del Alcoyano en esta primera ronda eliminatoria de las dos que conforman la promoción de ascenso. Los madrileños acabaron igualados a puntos con el campeón, Rayo Majadahonda, que logró el premio del ascenso directo gracias al golaveraje particular.

Noticias relacionadas

Vique Gomes, en un entrenamiento con el Hércules en el Rico Pérez antes de Navidad. / Álvaro Egea / HCF

Ninguno de los dos clubes reflejó en sus perfiles en redes sociales el incidente, ni siquiera en los directos del choque a través de X. No lo consideraron oportuno. El exblanquiazul también ha optado por el silencio. Los equipos tampoco han emitido comunicados posteriores refiriéndose al tema, de modo que solo la intervención de los organismos competentes, Consejo Superior de Deportes o la Real Federación Española de Fútbol tienen competencia para juzgar el ataque racista del que el exjugador del Hércules asegura haber sido víctima en Jerez e la Frontera y que, por regla general, nunca tiene consecuencias porque, en última instancia, y por desgracia, se reduce todo a una palabra contra otra, no existen o no se aportan pruebas inexcusables, y los partidos se reanudan sin más... Luego, el asunto se diluye hasta el siguiente, que lo habrá, eso es lo único seguro.