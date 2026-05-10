Más problemas para el largo viaje del Hércules a Algeciras

A cada victoria del Hércules le sucede un carrusel de infortunios. Nunca salen gratis los tres puntos. Siempre hay que pagar peaje, y esa es una de las razones por las que le cuesta tanto avanzar, al menos esta temporada. Después de superar al Ibiza en el Rico Pérez, los alicantinos se acercan a la séptima plaza, la última que da acceso a la Copa del Rey, el premio de consolación a otro ejercicio deportivo que no quedará grabado en la memoria amable de ningún aficionado blanquiazul.

Se da la circunstancia de que quien ostenta esa posición ahora mismo es el Algeciras, caprichosamente el próximo rival de los alicantinos a domicilio, que están a cinco puntos de los andaluces, es decir, que necesitan ganar sí o sí en el Nuevo Mirador para poder tener alguna aspiración en la última jornada de liga de clasificarse para la próxima edición del torneo del K.O. después de haberse quedado fuera ya de la última cita copera, la que ganó la Real Sociedad, que a punto estuvo de quedarse fuera de la competición en el Nuevo Pepico Amat, donde permaneció contra las cuerdas hasta el minuto 95.

El centrocampista del Hércules Ben Hamed, durante un partido de liga esta temporada. / LOF

Si el equipo de Beto Company quiere estar en disposición de vivir emociones como las de su vecino, necesita ganar los dos encuentros que le restan, es decir, enlazar tres triunfos en la recta final. Pero nunca es fácil. A las cinco bajas seguras con las que ya cuenta, Roger Colomina, Oriol Soldevila, Alejandro Sotillos, Javi Jiménez y Alberto Toril, debe añadir una más que es segura, la de Ben Hamed, y dos que parecen muy claras, las de Josep Calavera y Nacho Monsalve.

Empujón por detrás

El centrocampista camerunés, que llevaba varias semanas apercibido, vio la décima tarjeta amarilla de la temporada después de propinar un empujón por detrás al futbolista de la UD Ibiza David García, que antes le había robado un balón en la frontal, uno de los muchos que extravió el mediocentro africano obligado a jugar de espaldas sin las facultades necesarias para ello.

El atacante sevillano, en tareas defensivas, le rebañó la pelota a Ben Hamed e inició la contra. El centrocampista blanquiazul corrió detrás de él y, antes de que llegara a la línea divisoria, le empujó por detrás y lo terminó derribando para evitar males mayores en un momento en el que el Hércules ganaba 2-1, operaba en superioridad por la expulsión del portero Ramón Juan veinte minutos antes y, aun así, no tenía dominado el encuentro.

El colegiado reflejó en el acta lo siguiente: «En el minuto 80, Ben Hamed fue amonestado por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor», que es justo lo que se ve en la señal de emisión del partido, así que las probabilidades de que prospere cualquier recurso que pretenda dejar en suspenso el castigo son muy escasas. El contacto existe, no hay duda, y la toma desde atrás muestra la intención del futbolista al contactar con el hombro del atacante del conjunto insular.

El Hércules necesitaría una imagen irrefutable que valiera para demostrar un error manifiesto en el acta arbitral –que goza para el Juez Único de Competición de presunción de veracidad–, y eso exige la aportación de elementos de prueba que, de forma inequívoca, y más allá de toda duda razonable, acrediten la inexistencia del hecho reflejado por el colegiado en su escrito, algo imposible con el vídeo de retransmisión del encuentro.

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A la izquierda, Nacho Monsalve; y a la derecha Josep Calavera, ambos pendientes de un examen médico para aclarar sus dolencias. / LOF

Al camerunés se pueden unir Monsalve y Calavera, los dos con problemas musculares. Ninguno terminó el partido, los dos se lesionaron en la primera parte, ambos en el muslo, y ninguno por acción de terceros. El defensa se lastimó en un mal gesto tras una carrera y el mediocentro después de chutar a puerta. Los dos jugadores están pendientes del examen médico pertinente tras el día de descanso dominical.