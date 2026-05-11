Calavera ya no vuelve al Hércules

Sexto futbolista que se lesiona para no volver. Josep Calavera se suma a la lista de jugadores que abandonan el terreno de juego antes de tiempo y ya no se visten más la camiseta del Hércules. Ha pasado cinco veces antes. En el caso del centrocampista de Cabra del Camp es menos relevante porque solo quedan dos fechas por delante y porque no hay nada realmente capital en juego... únicamente la clasificación para la Copa del Rey 2026-2027, un premio de consolación que, tal y como ha ido esta temporada, no debería ser desdeñable en absoluto.

Las pruebas diagnósticas han localizado una rotura fibrilar en el muslo que afecta al cuádriceps y, según la estimación que manejan los servicios médicos, le llevará entre tres y cuatro semanas que cicatrice el tejido. Eso le invalida para reaparecer antes de que finalice el campeonato, que será el 23 de mayo. El pivote ha sido titular indiscutible para Beto Company desde su incorporación en el mercado de enero. Ha participado en 14 partidos, una docena de ellos formando de inicio, y aunque no haya podido explotar todo su potencial, sí que ha convencido al técnico, que estaría dispuesto a seguir contando con él la próxima campaña.

Josep Calavera conduce el balón con Monsalve a su espalda durante la última visita a Villarreal. / Judith Amigo / LOF

El jugador, que está cedido por el Tenerife, deberá volver a la isla una vez concluya su préstamo, en principio para cumplir lo que le resta de contrato allí. Sin embargo, el ascenso como campeón del grupo 1 de Primera Federación del conjunto que entrena Álvaro Cervera, puede favorecer la ampliación de su estancia en la terreta. El extécnico del Alicante contó con él mientras estuvo sano antes de dar permiso para su salida a Alicante en el mercado invernal, pero no era un fijo en su esquema y, cuando se reforzó el centro del campo, perdió relevancia gradualmente, aunque su club de origen tampoco quiso traspasarlo porque le sigu viendo como un activo. El Hércules, en principio, no estaría interesado en pagar por seguir contando con él, pero es un perfil que se adapta al gusto de la comisión deportiva, en la que está incluido el preparador valenciano.

El deseo es que pueda prorrogar su vínculo con Alicante, que inicie la pretemporada como blanquiazul porque se precisa un especialista como mediocentro de posiciónde sus características para poder desarrollar el modelo futbolístico que abandera Beto, y que cuesta una enormidad que sea plenamente eficaz en la tercera categoría sin alguien que lo equilibre. Lo que sí parece claro es que existe una convicción firme de que su posible continuidad no dependa de una negociación larga como la que hubo que sostener en Navidad, cuando el Tenerife no se decantó hasta ultimísima hora por la propuesta del conjunto alicantino. Si se concreta, deberá ser al poco de finalizar el campeonato, al menos esa es la directriz del club.

Monsalve está casi descartado

El incómodo viaje a Algeciras, con nueve horas de autocar hasta llegar allí, parte con siete bajas seguras... que es bastante probable que acaben siendo ocho. Además de los seis lesionados confirmados, Calavera, Soldevila, Sotillos, Javi Jiménez, Colomina y Toril, está el sancionado Ben Hamed, que debe cumplir un partido de suspensión por haber visto, frente al Ibiza, la décima amarilla de la temporada, es decir, que completa el ciclo por segunda vez, el primero del equipo alicantino que se ve en esa tesitura en lo que va de campaña.

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Nacho Monsalve, con Rentero a su espalda, se lamenta de un fallo durante un partido del Hércules a domicilio. / LOF

El octavo que puede quedarse en tierra es Nacho Monsalve, que tampoco fue capaz de acabar el duelo del pasado sábado, en el que los blanquiazules se evitaron el mal trago de tener que mirar hacia abajo certificando la permanencia. El central también se lastimó el cuádriceps, aunque en su caso no notó el pinchazo característico que anuncia las roturas fibrilares. Se golpeó la pierna y, fruto de esa contusión, tuvo muchas dificultades para apoyar la pierna, así que solicitó el cambio antes del descanso. El examen no ha sido concluyente y, tras los dos días de descanso concedidos por Beto a la plantilla, este martes volverá a la rutina para ponerse en manos de los fisios con la vaga esperanza de poder estar presente en el Nuevo Mirador. De momento es más que seria duda para la cita en Algeciras.