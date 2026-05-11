El Hércules despide la temporada 2025-2026 un sábado en Alicante

La victoria del sábado pasado frente al Ibiza permite al Hércules encarar las dos últimas jornadas de liga sin preocupación, sin el pánico de verse atrapado en un alud, el que puede arrastras al abismo de la Segunda Federación a proyectos de alto calado histórico como el Real Murcia o el Gimnàstic de Tarragona. Los catalanes, en su quinto intento consecutivo de regresar al fútbol profesional desde la Primera RFEF, y después de dos temporadas rozándolo con las yemas de los dedos, puede consumar en la terreta su caída a la cuarta categoría.

La derrota de los catalanes en Tarazona (2-0) la semana pasada les ha metido en un lío del que puede que no salgan. En un curso con tres entrenadores —Luis César, Cristóbal Parralo y Pablo Alfaro— llegan a las dos fechas definitivas metidos de lleno en la zona roja, en el puesto 16 y a dos puntos de distancia de la salvación teniendo que recibir al Europa, quinto clasificado, antes de viajar al Rico Pérez en el adiós del curso.

La Real Federación Española de Fútbol ha determinado que estas dos estaciones de penitencia para el Nàstic sean en horario unificado. Así lo ha determinado el Juez Único de Competición y así han sido informados ya todos los clubes de Primera RFEF, de tal manera que el par de citas ligueras que aún restan son estas:

► Jornada 37: sábado 16 de mayo, a las 21:00 horas.

► Jornada 38: sábado 23 de mayo, a las 18:30 horas.

Definitivo

Están sujetos a esta imposición horaria, según el fallo del juez, "todos los encuentros cuyos resultados puedan tener trascendencia en la determinación de puestos de ascenso directo, de clasificación para la fase de ascenso o puesto definitivo entre los participantes en la misma, de descenso a Segunda Federación, así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final". Esto incluye también a quienes pelean por clasificarse para la Copa del Rey, que es el caso del Hércules, que aún conserva opciones remotas.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación tras la jornada 36 de liga. / RFEF

También se puede dar la circunstancia de que el Nàstic se plante en el Rico Pérez con el siniestro ya firmado si este fin de semana pierde en casa su derbi regional con el conjunto barcelonés, el Tarazona gana al Betis B a domicilio y, por ejemplo, Real Murcia y Juventud Torremolinos, que se enfrentan entre sí, empatan en Málaga. Esa combinación llevaría al último rival de la temporada del Hércules a visitar Alicante siendo ya equipo de Segunda RFEF, lo que convertiría la despedida del ejercicio 2025-2026 en un funeral para los dos equipos, para el local porque el estadio registrará una entrada paupérrima (menos de 4.000 acudieron ya al pulso con el Europa con algo aún en juego); y, por supuesto, para el conjunto de Alfaro, dado que serían sus últimos 90 minutos en la antesala de la élite rumbo a lo más hondo del fútbol e esparto tras dos años rozando el ascenso, quedándose a las puertas por un gol en ambos casos.

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Remontada del Hércules en el Nou Estadi de Tarragona en la primera vuelta. / LUIS DE MIGUEL / LOF

Lo otra posibilidad es que los tarraconenses aún lleguen con vida a esa fecha postrera y se jueguen su última opción de salvarse en el enfrentamiento con los blanquiazules, a los que no lograron imponerse en el Nou Estadi Costa Daurada en la primera vuelta aquel día en el que marcaron Slavy y Fran Sol en una confabulación planetaria que no se volvió a repetir jamás, y después de ir perdiendo 2-0 a los 25 minutos. En idéntica tesitura jugó el Atlético Sanluqueño en el Rico Pérez la temporada pasada, se impuso 2-3 y selló una permanencia que tenía perdida en el momento de echar a rodar el balón porque arrancó el encuentro en el puesto 16 de la clasificación, el mismo que ostenta ahora el Nàstic.