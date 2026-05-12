Mangada, capitán sin barco en el Hércules

Fin de una etapa, de un tiempo agridulce que acaba sin lustre, sin el brillo con el que soñaba el joven Carlos Mangada que salió de la cantera del Espanyol para volver a su casa, al equipo de su ciudad. Tres temporadas después, el tercer capitán del conjunto blanquiazul afronta la recta final de su estancia en el Hércules, del que le tocará despedirse el 30 de junio, cuando expire formalmente su contrato con el conjunto alicantino, que no prevé ofrecer la renovación.

El centrocampista, que vivió el ascenso a Primera RFEF en el campo, siendo titular en aquel duelo extremo frente al Lleida del 5 de mayo de 2024, en un Rico Pérez a reventar, se irá despojado de la relevancia de entonces después de dos cursos sin encontrar su sitio, sin ser capaz de reivindicarse, de convertirse en el hombre con la capacidad de sostener el juego del equipo en la parte en la zona en la que se fabrica el fútbol. No se adaptó ni a la propuesta más directa de Rubén Torrecilla ni a la combinativa de Beto Company.

Carlos Mangada, tercer capitán del Hércules, aplaude a la grada del José Rico Pérez. / Alex Domínguez

Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo por la acumulación de bajas, tanto en la primera como en la segunda vuelta, no acertó a dar el paso al frente que requería el momento. Por eso está ante sus dos últimos partidos con la camiseta blanquiazul. Las ausencias de Ben Hamed y Josep Calavera le van a permitir, seguramente, despedirse vestido de corto, participando, formando de inicio, algo que no sucede desde hace dos meses, en la derrota frente al filial del Betis en Sevilla.

De más a menos

Carlos Mangada firmó como herculano el verano de 2023. Lo hizo ilusionado. Ese primer año, con el Hércules en la cuarta categoría, vivió su etapa más florida. Marcó dos goles, solo se perdió tres partidos y fue 22 veces titular. Después, con el salto de categoría, su impronta ha ido borrándose, apagándose poco a poco. En el estreno en Primera RFEF, sus titularidades se rebajaron a 15. Solo completó 6 de los 28 encuentros que disputó, y no vio puerta. En su tercera temporada tampoco ha festejado ningún tanto. Ha igualado los 28 compromisos ligueros y ha acumulado más minutos en la cancha, pero más por falta de efectivos que por convencimiento de sus entrenadores.

Carlos Mangada indica a un compañero dónde quiere el balón durante el partido del Hércules en Cartagena esta temporada. / LOF

Sin un rol muy marcado, no ha despuntado ni en ataque ni en la contención. Seguramente, la falta de regularidad le ha perjudicado en eso, pero no ha sido lo suficientemente eficaz (y convincente) como para saber aprovechar los momentos en los que debía de haber tirado la puerta abajo... si de verdad la quería tirar. Le ha faltado fiereza, haber explorado más el potente disparo que gasta, estar más presente en la estrategia, en área rival, y no despistarse en defensa en situaciones que han acabado costando puntos relevantes que han ido contribuyendo al desastre general en que se ha convertido un curso que arrancaba con expectativas altas y acaba con la tímida probabilidad de clasificarse para la Copa del Rey.

Prueba con Fede Vico

En el primer entrenamiento de la semana, después de haber concedido dos días de descanso tras el triunfo sobre el Ibiza, el que ha valido para sellar la permanencia, el preparador valenciano ha estructurado la mayor parte del trabajo con balón en torno a un doble pivote integrado por Carlos Mangada y Fede Vico, una dupla inédita condicionada por la baja de Ben Hamed, sancionado, y de Calavera, lesionado.

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La falta de ritmo les perjudica, por eso las pruebas se sucederán a lo largo de los días hasta el viaje a Algeciras, donde los blanquiazules tienen la última ocasión de engancharse a la pelea por la clasificación para la Copa 2026-2027. Si no gana a domicilio este sábado, algo que solo ha pasado una vez en esta campaña (el 20 de diciembre, en Marbella), perderá opciones de terminar octavo, que es lo más bajo que puede cerrar el Hércules su segundo viaje en Primera RFEF para asirse a un premio de consolación del que están excluidos todos los filiales de todas las categorías.