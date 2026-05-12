¿Dónde ver por televisión sin interrupciones el Algeciras-Hércules de la jornada 37 en Primera Federación?

La liga se acaba y en muchas ciudades todavía siguen pendientes de la competición. No es el caso de Alicante. Aun así, se podrá seguir el Algeciras-Hércules por televisión de manera íntegra, sin interrupciones. Solo dos operadoras tienen derechos para hacerlo. El resto de los adscritos al denominado Canal Lineal deberán simultanear las señales en un carrusel sin precedentes en la nueva tercera categoría ideada por Luis Rubiales para acabar con la Segunda B.

La Real Federación Española de Fútbol ha previsto para las dos últimas fechas del campeonato en su producto estrella, Primera RFEF, la disputa de las mismas en horario unificado. En el caso del grupo del Hércules, los diez encuentros de la jornada 37 arrancan el sábado, a las 21:00 horas, y los de la 38, siete días después, pero a las 18:30 horas. Algeciras y Nàstic son los dos últimos oponentes de los blanquiazules este curso que acaba con el consuelo (que no debería desdeñarse) de lograr la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey, algo para lo que aún existen opciones matemáticas pese a ser novenos clasificados.

Los seguidores que no viajen al Nuevo Mirador y quieran ver por la tele la cita en Algeciras, tienen dos opciones. Hacerlo informados al momento de lo que sucede en los demás campos con una realización simultánea, o verlo de principio a fin sin desconexiones. Para lo primero, la RFEF ha montado una retransmisión múltiple (a modo de carrusel televisivo) y para lo segundo, únicamente los abonados de LaLiga+ y de FC Play tienen garantizado ver en su pantalla los 90 minutos sin interrupciones.

Programación de televisión para los partido del grupo 2 de Primera Federación en la jornada 37. / RFEF

Para el partido de este sábado, en suelo gaditano, también tienen los derechos de retransmisión del Algeciras-Hércules las plataformas Digi y +Media, que tienen derecho a la mitad, es decir, 10, para ofrecerlos completos en la 37 y también en la 38, seleccionando cinco de cada grupo. Los de la fecha que dé carpetazo al campeonato el fin de semana que viene están pendientes de validación.

Pelea abierta... televisada... ¿y sin À Punt?

Un total de 35 clubes continúan luchando por alcanzar sus objetivos, entre los que están el título de liga del grupo 2, la clasificación para el "play-off" de ascenso, los billetes para la Copa y la complicada pugna por eludir el descenso. Por eta razón, el denominado Canal Lineal (compuesto esta temporada por Movistar Plus+, DIGI, Orange TV, Zapi TV, +Media, Euskaltel, R, Telecable, y también por los servicios de streaming de FC Play y LALIGA+) ofrecerá a través de todos estos operadores la opción multicanal para no perderse nada realmente relevante

De momento, À Punt no figura entre los entes autonómicos que han suscrito acuerdo para emitir encuentros en la jornada 37, lo que significa que el trascendental duelo en el Nuevo Pepico Amat entre el Eldense y el filial del Atlético de Madrid, con el ascenso directo a Segunda División de los azulgranas en juego si consiguen ganar al equipo del Niño Torres y no suma los tres puntos el Sabadell, al que tiene el golaveraje ganado, que recibe en la Nova Creu Alta al Antequera. El lleno está garantizado en el estadio el Deportivo.

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Claificación del grupo 2 de Primera Federación antes de la disputa de la jornada 37. / RFEF

La televisión valenciana ha programado, a lo largo de la temporada, en directo, encuentros sueltos de los tres equipos de la Comunidad inmersos en este grupo 2, Eldense, Hércules y Villarreal B, pero esta vez no aparece entre los operadores designados. Además, gracias al acuerdo suscrito antes de Navidad entre la federación y Radio Televisión Española, el partido entre el Real Madrid Castilla y el Arenas Club de Getxo, del grupo 1, es el único que podrá verse en abierto en todo el país en esta penúltima jornada del campeonato a través de Teledeporte y su plataforma online rtvePlay.