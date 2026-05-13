El ruido alcanza a la cantera del Hércules con un cruce público de comunicados

La tensión que rodea al Hércules tras una temporada sin éxitos ha alcanzado también al fútbol base. Un escrito difundido este fin de semana, firmado presuntamente por familiares de futbolistas de la cantera, denunció públicamente la situación del trabajo de base del club y cargó con dureza contra la estructura que dirige esa parcela. Horas después, a la medianoche de este martes, Dani Palao, entrenador del Juvenil A blanquiazul y responsable de metodología, respondió con un comunicado personal en el que defendió el trabajo realizado durante la temporada y tildó como "campaña política de unos pocos" al manifiesto crítico.

Un mensaje crítico

El primer texto, compartido por redes sociales y aplicaciones de mensajería y atribuido de forma anónima a "familiares de jugadores de la cantera", describe la presente campaña como una de las "peores de la historia reciente" del fútbol base herculano. En él se alude a la pérdida de categoría del Juvenil A, que cae a Liga Nacional, y el consecuente del Juvenil B, que pese a haberse ganado la permanencia cae a Liga Preferente empujado por el descenso del conjunto dirigido por Palao.

Comunicado anónimo difundido se fin de semana sobre la gestión de la cantera del Hércules. / INFORMACIÓN

El comunicado crítico también habla de la inminente pérdida de categoría del Infantil autonómico, a una supuesta fuga de talento a la cantera del Elche y al descontento de numerosas familias por la gestión del área formativa, denunciando "promesas incumplidas".

El escrito, además, señala expresamente a la estructura encabezada por Gerson Morales y a la dirección deportiva, que recae en Luismi Ramírez. Una directiva que, cabe decir, apenas lleva un año gestionando la cantera.

Palao pide tiempo y estabilidad

La réplica de Dani Palao, publicada a medianoche y acompañada de un resumen del proyecto desarrollado este curso, reflexiona sobre si el problema responde solo a esta temporada o si viene de tiempo atrás, discute que este sea realmente el peor año de la cantera y considera que se está utilizando la situación para desestabilizar el inicio de un proyecto.

Es cierto que, en lo que respecta al Juvenil A que él dirige, la anomalía han sido estos dos años consecutivos en División de Honor en una década de constantes ascensos y descensos. La permanencia conseguida el pasado año se dio, por cierto, con Luismi Ramírez en el banquillo.

Palao, quien también fue canterano, pone en duda que el escrito anterior pueda hablar en nombre de todas las familias y considera que se está aprovechando la sensación de malestar alrededor del primer equipo para "atacar a ciertas personas" que trabajan en el fútbol base.

En su mensaje, Palao defiende que la cantera "no está abandonada" y sostiene que el trabajo realizado "no siempre se muestra de forma pública, pero sí existe". Asimismo, apela a que exista "estabilidad y continuidad" para consolidar cualquier proyecto de fútbol base, admite que se han cometido y se cometerán errores, y reclama una valoración más realista, pues el futbol base "no va a cambiar de un año a otro".

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Por el momento, ni el estamento directivo de la cantera ni el Hércules se han pronunciado al respecto de este cruce de acusaciones.