El Hércules cuenta los días para el regreso de Solde: "Vendrá como un avión"

Tras una temporada aciaga para el Hércules, el conjunto de Beto Company comienza a ver la luz al final del túnel. En la rueda de prensa previa al encuentro entre el equipo alicantino y el Algeciras, el técnico valenciano fue preguntado por Oriol Soldevila, el cual lleva desde octubre apartado de los terrenos de juego por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. "Solde está al límite, cortando plazos y con energía", declaró Company.

El que fuera máximo goleador del conjunto blanquiazul la pasada temporada vio como un día de ensueño se tornaba rápidamente en pesadilla. El Hércules ganó 2-1 en octubre al Villarreal B gracias a dos goles de Soldevila. Sin embargo, pocos minutos después del segundo, el mediocampista catalán se marchaba del Rico Pérez entre gritos de dolor y en camilla. La escena auguraba lo peor y así se confirmó al día siguiente. El jugador se había roto el cruzado, por lo que su temporada había llegado a su fin.

Pese a los malos presagios, el jugador lleva ya semanas trabajando sobre el césped con la camiseta del Hércules. Una primera imagen tuvo lugar en un entrenamiento individual que compartió el jugador a través de Instagram el pasado 21 de abril. Con un mensaje que rezaba "Aprendiendo del camino y disfrutando cada paso. Tiempo al tiempo todo vuelve a su lugar. Siempre fuertes", el atacante barcelonés mostraba el primer paso hacia su vuelta a competir con el equipo alicantino.

Sin embargo, dar dos pases apartado de la preparación del equipo está lejos de disputar un partido de Primera RFEF. Aún sin el alta competitiva, Soldevila volvió a hacer uso de las redes sociales para continuar con su recuperación. En la imagen publicada este miércoles, el número siete blanquiazul ya compartía espacio con otros jugadores del equipo, por lo que su vuelta parece más cerca que nunca.

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Historia publicada por Oriol Soldevila en la recta final de su recuperación. / HCF

Debido a esto, su entrenador fue preguntado en rueda de prensa. "Solde está al límite. No entra porque casi estamos en vacaciones, pero está muy bien", afirmó Company. "La sensación que tengo es que Solde arrancará la pretemporada casi con normalidad, si no con normalidad", añadió. El hecho de que el Hércules tenga aún dos partidos por jugar, pero con nada en juego, hace pensar que el regreso del catalán a una convocatoria pueda ser incluso más próximo. Pese a que Beto no aclaró nada acerca de ello, sí que aseguró que volverá en plena forma: "Estoy convencido de que vendrá como un avión".