Blazic agrava la maldición física del Hércules con una fractura en la muñeca

"Es como la guinda del pastel de las lesiones extrañas que hemos vivido este año". Así se refirió Beto Company a la lesión que padece Alessandro Blazic, de la cual el Hércules ha dado cuenta este jueves con un comunicado. El portero sufrió en el entrenamiento de este miércoles una contusión de su muñeca derecha, y tras las pruebas realizadas, se le ha diagnosticado una fractura distal de radio que le apartará en los dos últimos partidos y compromete su reincorporación a tiempo para la pretemporada.

"Las exploraciones complementarias y el estudio radiológico efectuados por los servicios médicos oficiales del club, a cargo de Klinik PM, han determinado que la lesión afecta a la zona distal del radio de la muñeca derecha", ha informado el club. Este mediodía los agentes del futbolista se desplazaron hasta las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta para discutir los pasos a seguir en el tratamiento de este trauma óseo producido en el antebrazo, muy cerca de la muñeca.

Posible cirugía

"El futbolista queda desde este momento bajo la supervisión de los especialistas de Klinik PM, que serán los encargados de determinar el tratamiento más adecuado y de monitorizar de forma continua su evolución clínica. En los próximos días se establecerán los plazos de recuperación en función de la respuesta al tratamiento y de la evolución de la lesión", ha concluido el club.

En la rueda de prensa previa a la visita a Algeciras, Beto ha ampliado que "es posible que pase por quirófano" y, dentro de lo malo, opina que es "mejor que pase ahora que realmente ya solo nos atañe a dos partidos y viene el periodo vacacional para que pueda recuperarse". Sobre el regreso de Blazic, el entrenador prevé, en base a lo que le han transmitido los servicios médicos, que "va a arrancar la pretemporada pero sin poder entrenar las acciones de tren superior, pero no se va a ver comprometido el inicio de temporada".

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En este contexto, Blazic se convierte en el decimoquinto futbolista del Hércules que causa baja por lesión en una temporada aciaga para la enfermería del Rico Pérez.