Altas, bajas y alineación del Hércules en Algeciras

Partido importante. Penúltimo de la temporada. En juego, la clasificación para la Copa del Rey del próximo curso. El Hércules necesita ganar para recortarle tres puntos al séptimo, el Algeciras, que le aventaja, antes de jugar, en cinco. Ambos equipos vuelven a encontrarse en el Nuevo Mirador, donde los locales preparan un lleno para garantizar se presencia en el torneo del KO.

Los blanquiazules han puesto rumbo a la localidad gaditana al mediodía. Lo han hecho sin ocho de sus futbolistas y con una duda importante, que finalmente se ha subido al autocar para jugar este sábado, a las 21 horas, un duelo que podrá seguirse íntegramente por cuatro canales de televisión, y también, simultaneando el resto de señales, a través del carrusel que ha montado la RFEF para emitirlo por el denominado Canal Lineal.

Bajas

Beto Company no podrá disponer de ocho futbolistas, una dinámica que se está repitiendo esta temporada en numerosas ocasiones y que sirve para explicar una parte del bajo rendimiento ofrecido por este equipo, sobre todo a domicilio, donde solo ha ganado un partido en toda la temporada, y fue antes del parón de Navidad.

El preparador valenciano no cuenta con los lesionados de rodilla Oriol Soldevila, Roger Colomina, Alejandro Sotillos y Alberto Toril, que ha vuelto a ser intervenido esta misma semana para acabar de solventar sus problemas en la articulación.

Post en instagram de Alberto Toril después de someterse a una artroscopia en Madrid. / Instagram

Tampoco se ha subido al autocar Javi Jiménez, de baja por una microrrotura fibrilar en el muslo y que le impedirá volver a vestirse de corto antes del final de liga, lo mismo que Josep Calavera, con otro percance muscular, en su casi provocado por un golpeo a puerta desde fuera del área. El mediocentro también se queda fuera de la convocatoria. Alessandro Blazic. El portero alemán es el último en sumarse a la lista debido a una fractura distal del radio de la mano derecha.

A estos siete ausentes por prescripción médica hay que sumar a Ben Hamed, que en el triunfo sobre el Ibiza fue amonestado por el colegiado, que le mostró su décima amarilla esta temporada, lo que supone que vuelve a perderse un encuentro por ciclo de tarjetas, el segundo que completa con la camiseta blanquiazul. Ocho nombres importantes que verán el duelo en el Nuevo Mirador desde su casa.

Altas

La semana comenzó con Nacho Monsalve lastrado por molestias en el muslo, aparentemente por un golpe recibido en una maniobra defensiva que le obligó a solicitar el cambio antes del descanso. Después de los dos días libres otorgados por el entrenador después de sumar los tres puntos que aseguraban la permanencia, el central regresó al trabajo, pero todavía con malas sensaciones debido a la fuerte contusión.

Carlos Mangada y Josep Calavera, en una imagen pasada de un entrenamiento del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

El trabajo con los fisioterapeutas y los readaptadores del equipo han permitido al central, titular indiscutible junto a Javier Rentero, estar en condiciones de participar en el duelo con el Algeciras. Ya es la tercera vez que el madrileño consigue sobreponerse a tiempo después de no haber logrado completar un partido de liga por molestias. Es, sin duda, la gran noticia en una lista completada con canteranos.

Posible alineación titular

Con tal acumulación de bajas, las opciones de recomposición del once no son muchas. A juzgar por lo trabajado a lo largo de la semana, lo más natural sería que Carlos Abad ocupara la portería en su cuarta titularidad consecutiva; que la línea defensiva la integraran Samu Vázquez y Retuerta en los laterales, con Rentero y Monsalve en el eje de la zaga; el doble pivote se armaría con Fede Vico y Carlos Mangada, una dupla inédita que afronta sus últimos días como blanquiazules, con Mehdi Puch justo delante.

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Fede Vico, molesto, golpea la pelota con la pierna izquierda durante el Alcorcón-Hércules. / LOF

Las bandas las ocuparían Andy Escudero y Nico Espinosa, y la punta del ataque recaería sobre Unai Ropero, que volvería a dejar en el banquillo a Fran Sol por cuarta vez en el último mes de competición pese a ser el pichichi del equipo con ocho goles, cinco de ellos desde el punto de penalti.