El Hércules se agarra a la Copa en Algeciras

La presión te aplasta, funciona como una losa, como una carga invisible que te limita, que te impide sentirte libre, vivir despreocupado. Por eso, cuando se esfuma, floreces, vuelves a ser tú, a reconocerte en lo que haces. Lo malo, como le sucede al Hércules, es que no sea por haber sido capaz de darle esquinazo, de sobreponerte a ella, de doblegarla, sino porque te quedas sin objetivo del que preocuparte. Cinco meses después, los alicantinos vuelven de un desplazamiento con los tres puntos, casi el mismo tiempo que llevaba su máximo goleador esta temporada sin festejar un tanto de jugada. Se alinearon los astros en el Nuevo Mirador y, aunque sepa a casi nada, sirve para estirar el anhelo de obtener un premio de consolación: la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.

Por supuesto, la noche no pudo ser redonda. Es lo triste de no depender de ti mismo cuando hay que repartir las medallas. El Antequera se impuso al Sabadell en la Nova Creu Alta (0-1) y, además de contribuir a la fiesta interminable en Elda por el regreso urgente del Deportivo al fútbol profesional, restó fuerza a ‘hito’ herculano, que tendrá una última semana para seguir alimentando una meta que continúa estando al alcance por imperativo matemático.

Mehdi Puch trata de ganar la posición en el Nuevo Mirador de Algeciras. / LOF

Beto Company apostó por Bolo en lugar del renqueante Monsalve como compañía de Rentero, dejó a Fede Vico en la banqueta para armar un doble pivote con Mangada y Mehdi Puch más retrasado de lo habitual, dando a Ropero y a Nico Espinosa las bandas y así permitir a Andy Escudero jugar por dentro, como enganche, justo por detrás de Fran Sol, que recuperó la titularidad un mes después.

Con esa estructura más flexible, más ágil, con buen pie (y el músculo justo), el Hércules se sintió cómodo en Algeciras. Controló el juego y se aprovechó de la ansiedad de su oponente, que sí se jugaba mucho en el envite. De hecho, de haber logrado ganar, habría acabado la noche de transistores en puesto de promoción. Pero no lo hizo. La diferencia, casi siempre, en el deporte de élite, está en la cabeza porque correr es más fácil que dominar la angustia, el pánico al fracaso, a no estar a la altura de las circunstancias.

Rentero y Retuerta defienden un saque de esquina del Algeciras en el triunfo del Hércules. / LOF

En uno de los viajes al área gaditana de la primera parte, el hijo de Paquito sacó un córner desde la derecha que voló llovido a la frente del pichichi blanquiazul. El delantero de Vicálvaro ganó la posición a Paris Adot y, sin apenas saltar, con un giro de cuello súbito, orientando la cabeza hacia la portería, batió a Iván Moreno y aumentó la pesadumbre en un Nuevo Mirador que se las prometía muy felices antes de que echara a rodar el balón, pero empezó a vislumbrar un mal desenlace. Ley de vida... cuando eres pobre.

Los alicantinos mantuvieron el dominio veinte minutos más, sin padecer, sin necesitar a Carlos Abad, y se plantaron en el descanso con una ventaja justa. Después varió la cosa. El Algeciras comenzó a asumir riesgos, a irse hacia arriba, a merodear más la portería del Hércules. Ahí se desplegó en su grandeza pretérita la figura del segundo capitán, también liberado del aliento de Blazic en el cogote después de su fractura de radio.

Carlos Abad saca un balón desde su porteria presionado por el atacante del Algeciras Isaac Obeng. / LOF

El guardameta canario firmó tres paradas sensacionales, sobre todo la primera, sacando un remate muy claro, muy cerca, de Avilés, que acertó a patear un envío desde el otro costado, el defendido por Retuerta, de Óscar Castro. El vuelo del tinerfeño arruinó la ocasión más evidente de empatar que tuvieron los andaluces.

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Las otras dos intervenciones, casi consecutivas, en menos de cuatro minutos de margen, las resolvió con la mano dura, bien colocado, ágil, rápido, vivaz. La oleada definitiva de los locales la contuvo el portero visitante, que sacó un balón con el pie desde su portería, lo peleó Fran Sol sin suerte, y Guti, el más listo, lo convirtió en un pase filtrado para Fede Vico, que definió de maravilla y sentenció. Un brindis por las noches en las que te sale todo... y ya no te vale de nada.