''Mapa de los sentimientos en blanco y azul', una historia del Hércules CF, por Enrique Moscat

Inspirado, sagaz, con una memoria portentosa, sin dejarse nada, recordando las partes amables y las otras, las más oscuras. Todas han convertido al Hércules de Alicante en una parte sustancial de mucha gente a lo largo de más de un siglo. Episodios trascendentes para lo bueno y lo malo que ha sido capaz de describir con acierto en su primer libro el periodista Enrique Moscat Párraga, que acaba de publicar Mapa de los sentimientos en blanco y azul, una historia del Hércules CF, casi 300 páginas que sirven para radiografiar la singularidad de una entidad que está por encima del tiempo presente.

Se trata de una referencia bibliográfica que permitirá a los más jóvenes hacerse una idea muy precisa de la raíz de la que brota el sentimiento herculano, y a los más veteranos para rememorar un viaje secular que ha vertebrado a la sociedad alicantina en torno a un equipo de fútbol que, entre otras muchas cosas, ha contribuido a sellar y fortalecer el sentimiento de pertenencia, uno que se ramifica por todo el planeta.

Ejemplar del libro 'Mapa de los sentimientos en blanco y azul, una historia del Hércules C. F.' escrito por Enrique Moscat. / PILAR CORTÉS

Con prólogo del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, la editorial Sargantana ha apostado por la publicación de un volumen que incluye fotos históricas y los textos de este escritor vocacional que no se ha perdido un partido de su equipo "desde que tiene uso de razón", según él mismo explica. Sus artículos para este periódico han servido de punto de partida de una idea que germinó en 2025 gracias al tesón de los lectores, que fueron los que animaron al autor a dar el paso, uno al que le ha dedicado su último año de vida.

Feria del libro de Alicante

El contacto real con los lectores lo experimentó en la Feria del Libro de Alicante, donde se le agotaron el primer día todos los ejemplares, por eso le invitaron a repetir. Lo hizo, y el resultado fue excelente. "Al final, escribes con la esperanza de que te lean, de que a alguien le interese, así que cuando eso ocurre uno se siente muy satisfecho", explica Moscat.

Este alicantino, nacido en la capital en 1978, ha perseverado en una empresa compleja con una motivación precisa: "Hacer justicia tanto con el Hércules como con quienes lo han hecho lo que es a lo largo de la historia. El Hércules merecía tener una historia contada y sus protagonistas, también, porque si no se nombran, si no se recuerdan, la gente va a dejar de conocerlos en poco tiempo y la idea es que perduren en la memoria", sostiene el periodista.

La editorial Sargantana, responsable de su publicación, lo tiene disponible a través de su web. / INFORMACIÓN

La obra de Enrique Moscat contribuye, en buena medida, a responder una pregunta valiente: ¿está condenado el Hércules a vivir de su pasado o puede mirar al futuro con la esperanza de continuar agrandando su historia? Él no lo duda: "Ahora mismo, la ilusión del aficionado herculano está varios puntos por debajo de la de Schopenhauer o Kafka. Es una ilusión que está en el subsuelo prácticamente. No tenemos un proyecto ni a corto plazo, ni a medio plazo, y mucho menos a largo plazo. Aquí vivimos del día a día... y ya llegamos tarde. Aún no ha empezado la temporada y ya llegamos tarde. No tenemos plan de vida, por eso nos estrellamos la mayoría de las veces", asegura con crudeza el autor

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Su libro ya puede adquirirse al precio de 19,80 euros en la librería 80 Mundos, en breve también estará disponible en la Casa del Libro y a través de la web en múltiples plataformas, entre ellas la página de la editorial responsable de su publicación: Sargantana.