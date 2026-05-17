Pequeños hitos del Hércules... medio año después

Jugar despojado de la necesidad de los puntos mejora mucho a todo el mundo, sobre todo si eres bueno en lo tuyo y el miedo a fracasar te es el que te impide sacarlo a relucir cuando realmente vale para sumar, para hacer avanzar a tu equipo. El Hércules, con ocho bajas y media (por las molestias que arrastraba Monsalve, que finalmente viajó), acabó en Algeciras con un maleficio lacerante, ese que le ha impedido alcanzar el momento decisivo del campeonato con opciones de hacer algo grande. A pesar de ello, firmó un buen partido, tanto en defensa como en ataque.

Lo hizo con un once novedoso, jugando sin complejos, pero, sobre todo, traspasándole su angustia al oponente, que necesitaba imperiosamente el triunfo delante de su gente para alcanzar la zona de "play-off". Y fue justo eso que al Hércules le ha impedido desarrollarse como conjunto esta y otras temporadas lo que le benefició en el Nuevo Mirador. Así de puñeteras son las expectativas altas. Hace falta mucho más que buenas piernas para estar a la altura de lo que todo el mundo espera de ti.

Formación titular del Hércules en Algeciras en la jornada 37 de liga en Primera RFEF. / LOF

Beto Company celebró sobre el césped la victoria, y también lamentó el momento, que llegara justo ahora y no antes, que era cuando de veras eran valiosas. El horizonte de la Copa del Rey se le queda pequeño a un proyecto que siempre parte con la obligación de estar lo más arriba posible. El día que el Eldense festejó su regreso a Segunda División por la vía rápida, sin estacionar en la promoción a pesar de su derrota en el Rico Pérez, en un curso con dos técnicos, los blanquiazules volvieron de Cádiz con el pequeño mérito de haber enlazado al fin dos victorias.

También fueron capaces de ganar fuera de casa. De lo primero hacía siete meses, aún estaba Rubén Torrecilla en el banquillo, de lo segundo casi medio año, el mismo tiempo que acumulaba su delantero centro, Fran Sol, sin ver puerta con el balón jugado. Volvió a ser titular después de cuatro jornadas cargando con el ingrato (y en su caso merecido) papel de suplente, el madrileño, sin hacer ningún alarde, sin aportarle al juego coral más que su enorme derroche (e incuestionable) derroche físico, convirtió en el 0-1 después de un servicio desde la esquina de Andy Escudero. También esa montaña fue capaz de coronar el Hércules, la de la estrategia a balón parado.

El cuadro alicantino se ha mostrado muy vulnerable lejos de Alicante desde su salto a la nueva tercera categoría nacional, la inventada por Luis Rubiales para extinguir la Segunda B. En sus dos campañas en ella únicamente ha logrado cinco victorias como visitante y, por esas cosas de la casualidad inexplicable (en origen), cuatro de ellas han sido ante los mismos equipos: Algeciras y Marbella.

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Beto Company da indicaciones en el Nuevo Mirador de Algeciras. / LOF

"Estamos contentos por acabar así, porque hemos sido unos visitantes muy flojos. Me sabe mal porque la victoria ha llegado muy tarde", indicó el preparador valenciano, que fue renovado sin necesidad y que, debido a ello, se le ha manifestado desde la propiedad que participará en la confección del nuevo proyecto, tal y como él mismo se encargó de revelar en la sala de prensa antes de emprender el último viaje de otra temporada que no será recordada por cuestiones de excelencia, más bien por ser una sucesión de desastres, no todos incontrolables.