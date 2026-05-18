El Hércules está listo para asumir el desplazamiento masivo de aficionados del Nàstic de Tarragona

La historia se repite un año después, solo que esta vez el invitado con la soga al cuello en la última jornada de liga en Primera Federación, en el Rico Pérez, no es un humilde club de periferia, sino un histórico. El estadio blanquiazul vuelve a ser escenario de un episodio de todo o nada, trágico si sale mal, uno de esos a vida o muerte en los que el que sufre no es él, quien de verdad se juega la vida es el equipo visitante.

El Nàstic de Tarragona viaja a Alicante este sábado en la decimoquinta posición, con un margen exiguo sobre la zona de descenso. Apenas un punto le separa del Tarazona (16º), que es quien ahora delimita el área que determina quienes pierden la categoría al final de curso. Eso significa que los catalanes dependen de sí mismos. Si ganan al Hércules, se salvan.

Sin embargo, a diferencia de lo que aconteció con el Atlético Sanluqueño el año pasado, los locales sí que se están jugando algo, aunque sea un premio menor, casi de consolación, como la clasificación para la Copa del Rey, que históricamente le ha dado poco y de la que, en sus últimas comparecencias, ha sido apeado a las primeras de cambio.

Después de dos temporadas seguidas acariciando el ascenso a Segunda División, quedándose a un solo gol en las finales del "play-off", el camino más corto para que el Nàstic aguante en Primera RFEF pasa por sumar los tres putos en un Rico Pérez que está listo para asumir en su grada el presumible desplazamiento masivo de la hinchada del Gimnàstic, que ya ha empezado a movilizar a sus seguidores para que acompañen a los hombres de Pablo Alfaro en este paso crucial para la entidad tarraconense.

Grada del Mundial

Este curso no ha sido necesario habilitar la plataforma que reúne cerca de 8.000 butacas justo encima de la tribuna Preferente y a la que se accede por las puertas 15 y 16. Se previó su apertura coincidiendo con la visita del Real Murcia en la segunda vuelta, pero el mal momento deportivo de los granas y el malestar con los gestores redujo notablemente el traslado de aficionados, que acabaron ubicados en la curva sur y en el espacio aledaño a ella de la tribuna lateral porque fueron menos de 2.000 los que terminaron viajando hasta Alicante.

La hinchada el Real Murcia, en su última visita al Rico Pérez el pasado mes de enero. / ALEX DOMINGUEZ

Si el número de hinchas que arropan al Nàstic este sábado (18:30, horario unificado para todo el grupo 2) supera los 1.200, se valoraría preparar la Grada del Mundial; de lo contrario, la opción que más fuerza cobra en el seno de la entidad es la de sentar a la animación del Nàstic en algunos de los quesitos disponibles respetando todas las medidas de seguridad y la prevención de riesgos que establece el protocolo de Antiviolencia elaborado por el Ministerio del Interior y que hace cumplir la Policía Nacional.

Distribución de asientos y entradas dentro del José Rico Pérez / HCF

Venta en marcha

De momento, la dispensa de localidades está activada y el conjunto tarraconense ya ha promocionado la adquisición de las mismas a través de sus diferentes perfiles en redes sociales. El Hércules, si se respetan las estimaciones, recibirá una inyección extra de capital con el que seguramente no contaba, pero las excepcionales (y siniestras) circunstancias en las que le llega al Gimnàstic esta cita hacen que se pueda registrar una buena entrada en un encuentro que, hace solo un mes, apuntaba a ser un erial debido al final de curso protagonizado por los blanquiazules, que se quedan sin opciones de competir en el "play-off" nuevamente.

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El Atlético Sanluqueño se salvó ganando en el Rico Pérez 2-3 después de sobreponerse al 1-0 que marcó el ya retirado Josema. Soldevila maquilló el desastre en el descuento cuando los andaluces ya festejaban su supervivencia llevándose para siempre un recuerdo inolvidable de su paso por un estadio mundialista... que se cae a pedazos.