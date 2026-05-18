Las peñas del Hércules piden que cambie la propiedad del club

La Federación de Peñas del Hércules, colectivo que aglutina al mayor número de aficionados del equipo, ha pedido, a través de una carta pública, a la propiedad del club "dar un paso al lado" y facilitar una transición en la propiedad de la entidad después de considerar que su gestión, a lo largo de los últimos 26 años, ha provocado un "deterioro constante" del club alicantino, según expresa en su escrito conjunto.

El colectivo interpela directamente a la familia Ortiz Carratalá, dueña de la SAD blanquiazul, asegurando que el equipo alicantino ha vivido "una decadencia" que tildan de "lenta, constante y progresiva" hasta perder el lugar histórico que ocupaba dentro del fútbol español y provincial, una idea reforzada por el reciente ascenso del Eldense a Segunda División, rival directo esta temporada que termina con el conjunto de Beto Company sin opciones de clasificarse para la disputa del "play-off".

La Federación de Peñas sostiene que el Hércules, durante décadas "referencia futbolística de la provincia", ha quedado atrapado en una "decadencia prolongada", mientras otros clubes que atravesaron situaciones similares o que partían varios escalones por debajo "han sabido reconstruirse y regresar al fútbol profesional". "El Hércules merecía y merece mucho más", apuntan cuestionando el legado deportivo e institucional que están dejando sus dueños actuales después de más de 20 años de control absoluto.

La agrupación considera que la gestión no puede limitarse a "mantenerlo vivo jurídicamente", critica la ausencia de una ciudad deportiva propia, anunciada en varias ocasiones sin resultados visibles, y denuncia la "improvisación constante" en la administración de la SAD con sede en el José Rico Pérez, algo que ha contribuido al "distanciamiento emocional cada vez mayor" entre la propiedad y la afición.

Última protesta de seguidores en los aledaños del José Rico Pérez reclamando un cambio de propiedad en el Hércules. / ALEX DOMINGUEZ

"Habéis conseguido empequeñecer al Hércules", recrimina la Federación de Peñas, que acusa a los dirigentes de haber normalizado la estancia del conjunto alicantino fuera del fútbol profesional. La agrupación herculana insta a las instituciones públicas a tomar partido, les demandan que actúen "para proteger uno de los mayores símbolos deportivos de Alicante" y evitar, con ello, que el deterioro sea "irreversible".

Lejos de la élite

Desde que el constructor asumió el control de la propiedad, el Hércules solo ha competido una temporada en Primera División, la 2010-2011; ocho en Segunda y el resto repartidas entre la extinta Segunda B, Primera RFEF y Segunda Federación, la cuarta categoría nacional, la más alejada de la élite en su centenaria historia. "Ha llegado el momento de entender que vuestra etapa al frente del Hércules debería terminar", escriben en el comunicado divulgado por las diferentes redes sociales.

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Protesta contra la gestión del Hércules llevada a cabo la temporada pasada enfrente del José Rico Pérez. / ALEX DOMINGUEZ

"Necesitamos otra visión, otra gestión y otra forma de entender lo que representa el Hércules para esta ciudad", sentencia. "Creemos que ha llegado el momento de una nueva etapa donde la familia Ortiz Carratalá dé un paso al lado. Necesitamos otra visión, otra gestión y otra forma de entender lo que representa el Hércules para esta ciudad. Y eso pasa, inevitablemente, por facilitar una transición que permita que el club quede en manos de un proyecto capaz de devolverle estabilidad, ambición y futuro. Porque el Hércules no necesita sobrevivir. Necesita volver a crecer para recuperar el lugar que históricamente merece". De momento, la misiva no ha oobtenido respuesta.