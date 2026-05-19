Todos los caminos del Hércules hacia la Copa del Rey

Un partido más y carpetazo a otro curso poco memorable del Hércules. Le queda una opción de sentir que ha ganado algo: la clasificación para la Copa del Rey, algo a lo que puede aspirar por la reglamentación que rige el torneo, no por clasificación. Según dictan las bases, de Primera Federación obtienen billete los cinco primeros clasificados, es decir, los que pelean por el ascenso o ganan la liga. Si puede aspirar a ello es porque la Real Federación Española de Fútbol dejó fuera de la carrera por el segundo título en importancia del país a los filiales para evitar suspicacias y, sobre todo, para no revivir aquel Real Madrid contra el Castilla de la temporada 79-80 que finalizó con 6-1 a favor de los ‘mayores’.

Tanto en el grupo 1 como en el 2 hay un par de proyectos B en zona de promoción: Celta Fortuna, Castilla, Atlético Madrileño y mini submarino amarillo. Eso, de acabar así, permitiría el paso al próximo torneo del KO a los sextos y séptimos clasificados. Y este curso, además, se da la circunstancia de que el filial de la Real Sociedad está en Segunda División. Eso deja una vacante más que se adjudicará al mejor octavo de los dos grupos. Hay muchos clubes inmersos en esa pelea. La designación se realiza en función de una serie de criterios deportivos y aleatorios. Para saber quién es el mejor octavo se sigue este coeficiente: primero se mira la mayor diferencia de goles a favor, sumados los en pro y en contra (+2 es el del Hércules ahora mismo). Si eso no rompe la igualdad, se prioriza al que hubiera obtenido más goles a favor. Y si después de esto persistieran las tablas, se resolverá mediante sorteo puro.

Clasificación de los grupos 1 y 2 de Primera federación a falta de una jornada para el final de la liga. / INFORMACIÓN

La situación del Castilla, que se podría caer de esa quinta posición en el envite que cierra la temporada regular, poco probable porque se mide con el descendido Guadalajara a domicilio, desactivaría la opción de llegar a la Copa como octavo y el cuadro de Beto Company necesitaría, entonces, finalizar más arriba. Los alicantinos reciben en el Rico Pérez a un histórico con el agua al cuello. El Nàstic, como sucedió el curso pasado con el Atlético Sanluqueño debe sumar los tres puntos en Alicante y así se garantiza no caer a la cuarta categoría. Ahora mismo tiene un punto de ventaja sobre el Tarazona, que delimita el descenso. Los aragoneses reciben en casa al Sabadell, que ya no tiene la urgencia de ser campeón porque ese honor ya se lo ha ganado el Eldense. Los tarraconenses tienen claro que solo les vale la victoria el sábado, que si no la consiguen lo normal que Betis B o Tarazona le acaben adelantando y condenando al desastre.

Órdenes de arriba

El preparador blanquiazul (y sus superiores) creen que meterse en la Copa del Rey es importante, pero no es fácil transmitir (y que cale de verdad) ese mensaje en un vestuario para el que la temporada se acabó hace 15 días, cuando se quedó sin opciones matemáticas de pelear por algo verdaderamente noble.

Por suerte, la RFEF, a diferencia de lo que sucedió en la penúltima jornada, en la que los horarios unificados se repartieron entre el sábado (grupo 2) y el domingo (grupo 1), este fin de semana agrupa a ambos en la tarde sabatina, así que cuando concluyan los partidos todo el mundo sabrá en qué lugar queda, si tiene motivos que celebrar o razones para llorar un río.

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El Rico Pérez está listo para recibir una inyección de dinero con la que no contaba. La afición del Nástic se está movilizando para arropar a la plantilla de Pablo Alfaro en Alicante y contribuir con su impulso a evitar que otro histórico se desplome a Segunda RFEF. De momento son 600 entradas ya compradas y la previsión es que esa cifra se duplique el sábado.