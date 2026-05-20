Carlos Abad está en duda contra el Nàstic y el Hércules podría jugar con su cuarto portero

Escenario inédito en la portería del Hércules. La titularidad de Carlos Abad en el partido de este sábado contra el Nàstic está en duda por molestias físicas, y con sus dos suplentes lesionados, se abre la posibilidad de que Adrián Lidón, segundo guardameta del filial, debute en el Rico Pérez en la última jornada de liga.

El capitán blanquiazul se retiró del entrenamiento de este miércoles con molestias en el cuádriceps, según adelantó COPE Alicante, y dependiendo de la evolución de esta afección muscular podría quedar fuera del once de Beto Company para enfrentar al Nàstic de Tarragona.

De producirse este escenario, sería la segunda vez que Abad causa baja en la temporada y la tercera que un portero se lesiona, para colmo de males en un curso plagado de problemas físicos dentro de la plantilla del Hércules.

Tres bajas en la misma posición

La situación es crítica, y en las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta agradecerán que, al menos, la temporada se acaba este fin de semana. Blazic, recién operado de su fractura en la muñeca, está fuera de combate y volverá apenas para el inicio de la nueva temporada, dado lo sensible que es una lesión en las extremidades superiores para un portero.

La tercera alternativa para ponerse los guantes es Marcos Mompeán, portero titular del Hércules B que ha ido 16 jornadas convocado con el primer equipo. No obstante, el alicantino arrastra una microrrotura de cuádriceps desde finales de marzo, de la cual recayó a principios de mes, lo que le quita la única oportunidad de debut que ha surgido a lo largo del curso.

Así las cosas, Adrián Lidón, portero que ha disputado 11 partidos con el filial en esta campaña, podría verse ante el desafío de vestir la camiseta del primer equipo este sábado, justo en la posición de más responsabilidad. Su recorrido con el primer plantel ha sido corto: ha estado convocado en las tres últimas jornadas, primero por las molestias en la cadera que padeció Blazic, y posteriormente a consecuencia de la fractura del esloveno.

Lidón ha llegado a firmar un par de actuaciones brillantes con el filial, pero no hay punto de comparación entre la grada de la ciudad deportiva Antonio Valls y los miles de espectadores del Rico Pérez. También tendrá que aguantar las embestidas de un rival, el Nàstic, que se juega en Alicante la permanencia.

Completar la convocatoria

De finalmente no contar con Carlos Abad para el encuentro, Beto deberá convocar a otro portero de la cantera para que sea suplente. El nombre de Arturo Areste, jugador de 17 años enrolado en el Juvenil A, puede que sea el finalmente llamado para completar la convocatoria. A su favor tiene la regularidad en su categoría, donde ha disputado 24 partidos, y que es un futbolista que ha podido compartir entrenamientos y dinámica con el primer equipo.

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Todo esto queda a expensas de la evolución del capitán blanquiazul, que ya se perdió más de un mes de competición por una apendicitis sufrida a principios de febrero. Sin embargo, con la salvación ya asegurada, es improbable que el cuerpo técnico del Hércules arriesgue lo más mínimo a Abad en caso de persistir alguna molestia.