El debate del Hércules: ¿Se debe ser ‘amable’ con el Nàstic en la última jornada o competir al máximo pensando en la Copa del Rey?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con lo que se juega el conjunto dirigido por Beto Company en la última jornada de liga: ¿Debe ser ‘amable’ el Hércules con el Nàstic en la última jornada o competir al máximo pensando en la Copa del Rey?

No estáis para renuncias, por David Marín

Primero, por honor y profesionalidad. Segundo, por respeto al escudo y a su historia. Y tercero, porque el Hércules no está para renunciar a nada. Sea la Copa del Rey, la Federación o cualquier ventana competitiva que se le abra para poder quitarle polvo y barro a una trayectoria que en los últimos años ha caído en un lodazal del que parece imposible salir y, como suele ocurrir en este tipo de terrenos, siempre es más sencillo hundirse más en la miseria, la podredumbre y las desgracias.

Por todo ello sería bueno que, al menos, el Hércules le regale a sus aficionados una despedida digna a otra temporada de sinsabores, en la que un entrenador que se creía camino del Olimpo acabó en el paro, a otro parecen haberle nublado los aires de grandeza y ha habido más futbolistas en la enfermería y los quirófanos que en las agendas de los directores deportivos del fútbol profesional. El enésimo reset de la entidad alicantina pasa por iniciar el verano de la manera más tranquila posible, ganando al Nàstic y metiendo al equipo del año que viene en Copa, lo formen aquel más o menos futbolistas de este. Porque tampoco está de más pedir profesionalidad a los que cobrarán hasta el 30 de junio unos emolumentos que merecían más retorno que pelear por ser séptimo u octavo.

Celebración de un gol del Hércules esta temporada / Información

Discúlpenme, yo no lo haría, por Pedro Rojas

La pena es contagiosa. He sentido tanta escribiendo de este club, que empatizo rápido con quien esté pasando por lo mismo. La Copa del Rey es un torneo precioso, se viven emociones increíbles, muchas con equipos del fútbol de esparto como protagonistas. Pero me pongo en la piel del plantel y entiendo perfectamente que no quiera ser responsable de un daño tan grave como el que le pueden infligir al Nàstic. Además, no es una pelea ni noble ni digna. No es para finalizar quinto y acceder al ‘play-off’, es para lograr un billete en la reventa, para colarse por la gatera. Además, muchos de los que esta semana entrenan en Fontcalent no estarán aquí el próximo curso, no les interpela.

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Y si cuesta motivarse con puntos en juego, imaginen cuando es la dignidad profesional de un igual la que se puede pisotear. Ni siquiera el Hércules de Torrecilla fue capaz de hacerle daño al Sanluqueño tratando de aliviar un final de curso funesto. Pudo más el pundonor ajeno que la vergüenza local. El orgullo se quedó en la taquilla. Para que la Copa te dé algo reseñable hay que superar dos rondas, unas que te conducen con el proyecto a medio hacer a campos duros, de césped artificial, que te pueden dinamitar el tercer intento de ascender a Segunda a las primeras de cambio. Que cada cual obre en conciencia, nada va a tapar el desastre, así que, me van a disculpar, pero yo lo dejaría estar.