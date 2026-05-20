El Hércules afronta el final de liga como segundo mejor local del grupo 2 de Primera RFEF

El José Rico Pérez ha sido un auténtico fortín en esta temporada. A falta de recibir este sábado la visita del Nàstic, el equipo alicantino es el segundo que más puntos ha conseguido como local en el grupo 2 de Primera RFEF.

Solo le supera en este apartado el Eldense. Los deportivistas han firmado cifras de récord en casa, donde suman 48 puntos desglosados en 15 victorias, 3 empates y 1 derrota, una racha cuasi invicta que apenas pudo romper el Antequera con un 1-3 en la jornada 14. Un número que, además, les convierte en los mejores locales de toda la categoría.

Cuarto mejor local de toda la categoría

Sin llegar a esos niveles de perfección, el Hércules ha conseguido 39 puntos distribuidos en 12 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Para los blanquiazules, el Rico Pérez ha significado tres cuartos de la puntuación total (73 %), porcentaje que aún puede aumentar de vencer en la última jornada. Si se tiene en cuenta toda la categoría, el conjunto alicantino es actualmente el cuarto mejor local, pero en función de los resultados de la jornada 38 podría empatar en 42 puntos con el Tenerife en el segundo puesto del ránking.

El Hércules en casa ha vencido a equipos como el Eldense, el Atlético B, el Europa y el Villarreal B. / Héctor Fuentes

El Hércules en casa ha vencido a equipos de lo alto de la tabla como el Eldense (2-0), el Atlético B (3-1), el Europa (1-0) y el Villarreal B (2-1), con el único tropiezo ante el Sabadell (1-5), conjunto que, como anécdota, es el mejor visitante del grupo.

Cabe resaltar que la dinámica en casa se mantuvo idéntica tanto para Rubén Torrecilla como para Beto Company, que tienen cifras proporcionales a la cantidad de partidos que ha dirigido cada uno: un tercio de la temporada el extremeño, y dos tercios el valenciano. La fortaleza de los futbolistas blanquiazules en Alicante no ha variado con el cambio de banquillo.

La mejora visitante de Beto

El mérito para Beto, en el caso herculano, es haber cogido un equipo que era, en la jornada 12, el peor visitante del grupo y segundo peor visitante de la categoría, y dejarlo décimoquinto en este particular ránking gracias a dos victorias y siete empates fuera de casa, para un total de 14 unidades en el casillero.

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De los seis encuentros visitantes dirigidos por Torrecilla, tan solo se sumó un punto en Antequera, resultados que tiraron a la basura 17 puntos.