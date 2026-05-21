Así avanza la enfermería del Hércules de cara a la pretemporada

Más de un refuerzo del Hércules para la próxima temporada va a proceder de la enfermería del club. Se trata de futbolistas que, por lesiones de larga duración, se han perdido buena parte o casi todo el curso y que por fin comienzan a avizorar su regreso a los campos de juego. Los más adelantados son Oriol Soldevilla y, tal como ha reconocido Beto Company este jueves, Alejandro Sotillos.

El "pichichi" blanquiazul de la pasada temporada ha participado estos días con alto grado de normalidad en las sesiones de trabajo del equipo, una recuperación futbolística que se viene afianzando desde hace casi un mes. La novedad es la situación de Alejandro Sotillos, que no se operó de sus roturas del ligamento colateral medial y del menisco interno, y también completa semanas entrenando sobre el césped.

Soldevilla y Sotillos, listos para volver

Beto ha desvelado que con el defensor central "no hay ningún tipo de problema y está aún mejor que Solde". "Está haciendo un trabajo de campo muy potente y la sensación que tenemos es que si hubiera habido dos semanas más ya estaría dentro", ha detallado el entrenador.

Roger Colomina, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior hace dos meses y medio, es el caso que "va para mucho más largo", según confiesa Beto. El entrenador señala que el futbolista "está todos los días ahí, se está tratando pero está en un estado muy primerizo de la recuperación", aunque celebra que los primeros pasos del proceso han sido exitosos.

"Yo tengo la esperanza de que prácticamente empezando la temporada empecemos a ver a Roger en el campo, poco a poco, en ese proceso de recuperación" Beto Company

"Yo tengo la esperanza de que prácticamente empezando la temporada le empecemos a ver en el campo, poco a poco, en ese proceso de recuperación", ha compartido el técnico herculano como pronóstico de regreso para el mediocampista.

Blazic y Toril, con una pretemporada de recuperación

Todavía lejos del gimnasio y del campo de entrenamiento están Sandro Blazic y Alberto Toril. Sobre el portero esloveno, Beto tiene presente que "el inicio de la pretemporada es algo comprometido", más por el hecho de que el antebrazo y la muñeca son cruciales para su trabajo, pero mantiene el optimismo de "que pueda estar al cien por cien o muy cerca" de ello para poder llegar disponible al inicio de la competición oficial.

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En cuanto a Alberto Toril, sometido hace una semanaa a una artroscopia, Beto ha revelado que "la operación fue bien, el doctor Leyes se encontró una rodilla estructuralmente bien, limpió lo que tuvo que limpiar y el chico está trabajando todos los días con nosotros, a nivel de camilla aún". Unas circunstancias que llevan al técnico a creer que el delantero mallorquín podrá hacer "trabajo aparte en el campo en el primer día de temporada y pueda estar al cien por cien en 15 o 20 días desde el inicio de la pretemporada".