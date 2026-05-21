Beto no titubea ante el Hércules-Nàstic: "Saldremos al mil por cien a ganar el partido"

Última previa liguera de la temporada para Beto Company. El sábado recibe al Nàstic, equipo que se juega la permanencia en esta jornada y en cuya cantera el técnico del Hércules trabajó por tres años. Una simpatía personal que no le impide afrontar el duelo con la profesionalidad que amerita: "Hay que dudar cero del compromiso y de la deportividad, tanto nuestra como del colectivo, saldremos al mil por cien a ganar el partido y a intentar que con esos rebotes nos metamos en la Copa del Rey".

En la portería podrá contar con Carlos Abad, que está apto pese a no haber entrenado este miércoles por unas molestias en el cuádriceps. "Carlos está bien, Carlos va a jugar, él ya tenía unas molestias previas que ya tuvo en Algeciras, donde jugó sin ningún problema", ha zanjado el preparador valenciano. Una pieza clave en las posibilidades del Hércules de sumar tres puntos y apostar fuerte por la plaza copera.

Preguntado por cómo de implicado está el club en el objetivo de disputar la competición del KO, el entrenador cree que "el Hércules siempre debería jugarla". "Todo lo que sea jugar más partidos, mejor. Jugar miércoles y domingos engancha a la afición, a la plantilla y al cuerpo técnico", ha explicado, con la confianza de que "superar la primera ronda y jugar contra equipos de Segunda o Primera en el Rico Pérez es devolver el sabor a ese fútbol en el que queremos estar en corto plazo de tiempo".

Vida o muerte para el Nàstic

Ante un rival en la cuerda floja, Beto ha restado peso a la importancia de este partido para la salvación del conjunto tarraconense: "Uno intenta ser empático en la vida y se pone en la piel de ellos, tendrán un partido con tintes a drama, pero también me pongo en la piel del Tarazona, el Betis, el Torremolinos... Si el Nàstic no consigue salvar la categoría no será por el resultado que obtenga aquí".

"También me pongo en la piel del Tarazona, el Betis, el Torremolinos... Si el Nàstic no consigue salvar la categoría no será por el resultado que obtenga aquí" Beto Company

Pronostica que vendrá al Rico Pérez un equipo que "va a intentar hacer un partido largo y estará pendiente de los transistores para arriesgar más o menos en función de cómo vayan los otros partidos". La receta para superarle es la de siempre para Beto: "Tener el balón, intentar ahogarles, intentar hundirles. Que no tengan oportunidad de hacernos peligro con el contragolpe o el balón parado, donde son uno de los mejores equipos".

En busca de la "paz social"

"Juntos somos muy difíciles de superar", ha opinado el míster blanquiazul tras ser cuestionado por la necesidad de que regresen los cánticos y el aliento al Rico Pérez, tres meses después de que las peñas que integraban la grada de animación la abandonasen. "Obtener los éxitos deportivos es de por sí muy difícil, si no vamos todos juntos en la misma dirección es mucho más difícil, y es una obviedad, no estoy descubriendo nada, ni a favor de unos ni a favor de otros", ha reflexionado el técnico.

"Esa querida o 'deseada' paz social sería fundamental, porque es un elemento más donde nos podemos hacer fuertes. Ver un Rico Pérez con medias de 15.000 en Primera RFEF empujando, y si en el 90 si te ha gustado aplaudes, y si no me señalas a mí como responsable, a mí me encantaría", ha añadido Beto, quien se ha puesto a disposición de todos los estamentos del club para conseguir la unidad del herculanismo.

"Esa querida o 'deseada' paz social sería fundamental, porque es un elemento más donde nos podemos hacer fuertes. Ver un Rico Pérez con medias de 15.000 en Primera RFEF empujando, y si en el 90 si te ha gustado aplaudes, y si no me señalas a mí como responsable, a mí me encantaría" Beto Company

Lo hace, además, convencido del proyecto del año que viene y de las mejoras tanto en lo deportivo como en las facilidades para el primer equipo. "Tengo una sensación buenísima. Vamos hacia el club que queremos", ha vaticinado el técnico con la esperanza de que "este sea el año".

Pero para que el Hércules arranque el nuevo curso con una estela ascendente, tendrá que demostrarse capaz de mantener el vuelo lejos de casa. "Claramente es un debe, y nos queda pendiente, pero el otro punto que no nos debemos dejar es ser igual o más competitivos en el Rico Pérez", valora el entrenador, que con una victoria este sábado puede igualar la puntuación local del ascendido Tenerife e incluso entrar en el podio de este apartado en toda la categoría.

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La victoria del pasado sábado ante el Algeciras le ha dejado a Beto la lección de que "a veces hay que ser más práctico y renunciar a idealizar el partido perfecto fuera de casa". Fueron tres puntos que llegaron gracias a una gran primera parte y una segunda parte de resistir correctamente al rival. "A mí me gusta apretar mucho más y ser más protagonista de lo que fuimos el otro día en la segunda parte. Pero si echas la vista atrás, en Villarreal dimos 600 pases y nos faltó el último tercio, y en cambio el otro día con 250 pases metimos dos goles. A veces el cuerpo técnico y los jugadores tenemos que adaptarnos y renunciar un poco a los principios para conseguir sumar los tres puntos", ha confesado el técnico herculano.