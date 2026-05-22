Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Hospital TorreviejaProtesta Dirección Territorial EducaciónLes Naus: Barcala compareceráActivista alcoyana FlotillaTensión HoguerasMegaplanta solar AgostTupuria polaco Alicante
instagramlinkedin

Televisión

Hércules-Nàstic: horario y dónde ver el partido

Los alicantinos reciben este sábado a un histórico que se juega la vida en su visita al Rico Pérez a partir de las 18.30 horas en un partido que no se puede ver en abierto

Nico Espinosa, capitán del Hércules, observa a su portero.

Nico Espinosa, capitán del Hércules, observa a su portero. / HCF

Pedro Rojas

Pedro Rojas

Partido trascendente, el último, el definitivo... aunque más para los visitantes que para los locales. El Nàstic de Tarragona visita este sábado el José Rico Pérez y lo hace con un solo objetivo: ganar para evitar depender de terceros y seguir en Primera RFEF la temporada que viene. Los alicantinos, que aún albergan opciones de clasificarse para la Copa del Rey, pueden ser los indeseados verdugos de uno de los históricos de la liga.

El duelo, que ha provocado el desplazamiento de cerca de un millar de seguidores granas a Alicante para arropar al conjunto de Pablo Alfaro, no se podrá ver en abierto como ha sucedido con otros compromisos importantes de los tarraconenses en la presente campaña. En esta ocasión, el canal deportivo del ente televisivo autonómico de Cataluña, Esport3, no dispondrá de la señal para ofrecer en directo, de forma gratuita, esta cita fundamental para la hinchada del Gimnàstic.

Noticias relacionadas

Clasificación del Grupo 2 antes de la disputa de la última jornada de liga (38ª) este sábado.

Clasificación del Grupo 2 antes de la disputa de la última jornada de liga (38ª) este sábado. / RFEF

¿Dónde se puede ver el partido?

Como ya sucedió en la penúltima jornada de liga, la Real Federación Española de Fútbol, a través de todos los operadores que integran el denominado Canal Lineal, emitirá un carrusel simultaneando todos los partidos, pinchando en cada momento lo más relevante que suceda en cada campo. Solo dos plataformas, LaLiga+ y FC Play, tienen derecho a dar íntegramente, y por separado, todos los enfrentamientos del grupo 2. Además, Digi y +Móvil, tienen la concesión para elegir 5 de los 10 partidos de la última jornada en cada uno de los grupos. En este caso, ambas incluyen el Hércules-Nàstic en su oferta de este sábado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
  2. El refugio de Alejandro Sanz en Alicante: una villa mediterránea entre calas y privacidad
  3. Premios Laik INFORMACIÓN
  4. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  5. Qué quiere decirte tu gato con la cola, las orejas y la postura: guía para entender su lenguaje corporal
  6. Primeras dimisiones de los equipos directivos en Alicante: las responsables del colegio Joaquín Sorolla comunican su cese al claustro
  7. Los profesores exigen al Consell que reanude el diálogo mientras crecen las dimisiones entre los directores en Alicante
  8. Hallan un busto en Alicante que podría datarse entre los siglos I y II

Hércules-Nàstic: horario y dónde ver el partido

Hércules-Nàstic: horario y dónde ver el partido

El error en la declaración de la Renta que puede hacerte pagar más de 8.000 euros a Hacienda

El error en la declaración de la Renta que puede hacerte pagar más de 8.000 euros a Hacienda

Rafael Lozano, petrólogo del Instituto Geológico y Minero de España.

Allianz y Telpark se alían para ofrecer ventajas cruzadas en seguros y movilidad

Allianz y Telpark se alían para ofrecer ventajas cruzadas en seguros y movilidad

Salto para el Palmeral: siete de cada diez huertos históricos de Elche mejorarán riego con un 45% menos de salinidad

Salto para el Palmeral: siete de cada diez huertos históricos de Elche mejorarán riego con un 45% menos de salinidad

El PP tendrá que responder por los 158.000 euros que el Ayuntamiento de Alicante debe a Anilia

El PP tendrá que responder por los 158.000 euros que el Ayuntamiento de Alicante debe a Anilia

El veterinario Manuel Manzano avisa: correr mucho no siempre cansa a un perro hiperactivo

El veterinario Manuel Manzano avisa: correr mucho no siempre cansa a un perro hiperactivo

La Facultat d’Educació de la UA se suma al suport de les reivindicacions dels professors en vaga

La Facultat d’Educació de la UA se suma al suport de les reivindicacions dels professors en vaga
Tracking Pixel Contents