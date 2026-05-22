Hércules-Nàstic: horario y dónde ver el partido

Partido trascendente, el último, el definitivo... aunque más para los visitantes que para los locales. El Nàstic de Tarragona visita este sábado el José Rico Pérez y lo hace con un solo objetivo: ganar para evitar depender de terceros y seguir en Primera RFEF la temporada que viene. Los alicantinos, que aún albergan opciones de clasificarse para la Copa del Rey, pueden ser los indeseados verdugos de uno de los históricos de la liga.

El duelo, que ha provocado el desplazamiento de cerca de un millar de seguidores granas a Alicante para arropar al conjunto de Pablo Alfaro, no se podrá ver en abierto como ha sucedido con otros compromisos importantes de los tarraconenses en la presente campaña. En esta ocasión, el canal deportivo del ente televisivo autonómico de Cataluña, Esport3, no dispondrá de la señal para ofrecer en directo, de forma gratuita, esta cita fundamental para la hinchada del Gimnàstic.

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Clasificación del Grupo 2 antes de la disputa de la última jornada de liga (38ª) este sábado. / RFEF

¿Dónde se puede ver el partido?

Como ya sucedió en la penúltima jornada de liga, la Real Federación Española de Fútbol, a través de todos los operadores que integran el denominado Canal Lineal, emitirá un carrusel simultaneando todos los partidos, pinchando en cada momento lo más relevante que suceda en cada campo. Solo dos plataformas, LaLiga+ y FC Play, tienen derecho a dar íntegramente, y por separado, todos los enfrentamientos del grupo 2. Además, Digi y +Móvil, tienen la concesión para elegir 5 de los 10 partidos de la última jornada en cada uno de los grupos. En este caso, ambas incluyen el Hércules-Nàstic en su oferta de este sábado.