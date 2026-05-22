La previa del Hércules-Nàstic: Entre el orgullo y la misericordia

La temporada se termina este fin de semana para quienes han hecho mal su trabajo o han ganado la liga. El Hércules pertenece a los primeros. Recibe este sábado (18:30, horario unificado) a un Nàstic de Tarragona con la soga al cuello, con el aliento de la muerte (deportiva) en la nuca. Los granas se juegan seguir en Primera RFEF, en la que llevan desde su fundación. Cinco años seguidos de bastante disfrute, tres de ellos llegando hasta la final y dos quedándose a un gol del conseguir dar el salto. Pero este, para desgracia del equipo y de su gente, pelea por otra cosa bien distinta, una más triste, tremendamente tormentosa.

Para asegurar la permanencia debe ganar. Si no lo hace, quedará en manos de la siniestra aleatoriedad del destino. En caso de empate, los catalanes se salvarían siempre que el Tarazona pierda y que el Betis Deportivo no mejore su diferencia de goles si consigue la victoria. Además, si el Nàstic suma un punto y el Torremolinos pierde, los granas lo superarían en la clasificación.

Clasificaciones de los grupos 1 y 2 de Primera federación que se disputan las 11 plazas de la Copa del Rey a las que tiene derecho este curso la tercera categoría. / INFORMACIÓN

También podría valerles perder, pero precisando una carambola múltiple: tendría que esperar a que el Tarazona también perdiera y el Betis Deportivo no pasara del empate. Si no sucede justo eso, ambos equipos le adelantarían en la clasificación.

Bajas importantes

El Hércules se juega colarse en la Copa del Rey, algo a lo que únicamente puede aspirar ganando. Y si lo hace, deja al borde del abismo a un histórico, a unos compañeros de profesión, a amigos personales, y eso no es plato de buen gusto para nadie. Siempre es un asunto desagradable sentir que eres el verdugo de un rival que, además, viaja a Alicante con ausencias notables. La de más alcance es la de Álex Jiménez, responsable del gol del triunfo de la semana anterior en el derbi contra el Europa, un tanto que le ha permitido a sus compañeros llegar al Rico Pérez dependiendo de sí mismos. Indiscutible en la delantera, el conjunto catalán ha peleado la suspensión de su castigo, pero el Juez Único de Competición se lo denegó tajante.

Tampoco estarán en el estadio mundialista –junto al cerca del millar de aficionados granas que arroparán a su equipo desde la grada–, ni David Alba ni el griego Almpanis, ambos lesionados. Tampoco Ander Zoilo y Mángel Prendes, que deberán cumplir ciclo por acumulación de tarjetas amarillas. A todos ellos se debe sumar la duda de Jaume Jardí, que no pudo finalizar el derbi en Barcelona por molestias musculares. Hará el esfuerzo de jugar, pero si es así, no estará al 100%.

Noticias relacionadas

Beto Company recupera a Ben Hamed. El resto de los que no fueron a Algeciras continúan fuera del equipo, lesionados. Siete nombres propios que no podrán despedir el curso sobre el césped: Roger Colomina, Oriol Soldevila, Alejandro Sotillos, Josep Calavera, Alberto Toril, Alessandro Blazic y Javi Jiménez. El resto, incluido Carlos Abad, están disponibles. Lo normal es que el preparador valenciano repita la estructura que se impuso con solvencia en el Nuevo Mirador. Aquel sábado se jugó con ganas y sin presión, este habrá que ver si los protagonistas conservan tanta predisposición.