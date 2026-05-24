Beto Company, tras el empate del Hércules con el Nàstic: «En mi debe está haber fallado en dos días clave»

Liga acabada. Lo hace sin nada que llevarse a la boca, ni siquiera la Copa del Rey más barata de los últimos años en Primera RFEF. Beto Company, relajado, sin apenas público en la sala de prensa, admitió que las derrotas frente al filial del Betis y el Alcorcón desmontaron toda opción de pelear por el salto de categoría. «Está en mi debe no haber sido capaz de conseguir que mi equipo ofreciera una imagen sólida en las dos salidas que nos habrían permitido creernos que podíamos pelear por el ascenso. Fallamos cuando no tocaba», lamenta, «y eso nos ha llevado a firmar una mala racha que nos ha dejado en esta situación», describe el preparador valenciano.

«La temporada en casa es de nivel. En juego, hemos ofrecido pinceladas de muy buen fútbol, de lo que yo quiero que llegue a ser este Hércules, pero nos ha faltado trasladarlo fuera, ahí hemos sido muy inconsistentes y es lo que nos ha lastrado», reitera el entrenador blanquiazul.

«Nos duele quedarnos sin jugar más este curso porque creo que lo hemos tenido cerca. La temporada que viene debemos ser un conjunto más agresivo, más constantes, dentro y lejos de Alicante, pero creo que estamos cerca de conseguirlo», apuesta Beto Company en su última comparecencia pública antes de irse de vacaciones.

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La confección del nuevo proyecto está en marcha y, para él, es clave ir de la mano con la secretaría técnica: «Si un entrenador no tiene sintonía con el director deportivo, el proyecto está abocado al fracaso. En ese sentido estoy tranquilísimo porque la afinidad y la relación es muy buena. La campaña 26-27 ha empezado ya y esto tiene que volar», advierte el técnico valenciano, que se reserva, de momento, el número de integrantes de su vestuario que no seguirán con él cuando el tercer intento consecutivo de alcanzar la Segunda División esté en marcha.