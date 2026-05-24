La pretemporada del Hércules: siete semanas para rearmar y siete para afinar el proyecto

Final apagado, desprovisto de cualquier atisbo de competencia. Otro curso para olvidar, el decimosegundo seguido fuera del fútbol profesional. Muy poco que rescatar en lo emocional, pero eso no puede servir, más allá del bullicio residual y la indignación colectiva, para dinamitar una estructura a la que no se ha podido testar en toda su plenitud debido a las lesiones, las dos últimas las de Mehdi Puch y Unai Ropero. El Hércules inicia sus vacaciones con nueve jugadores en la enfermería, muchos de ellos capitales que apenas han podido aportarle algo positivo a la idea de juego de Beto Company.

El mediocentro parisino sufrió una microrrotura en el isquiotibial de la pierna izquierda nada más arrancar la segunda parte del envite contra el Nàstic y el atacante del Alavés se marchó, cinco minutos después que el francoargelino, fruto de un golpe que le impidió caminar con normalidad a consecuencia del dolor tras la fuerte contusión.

Unai Ropero abandona el campo acompañado por los fisios tras recibir un fuerte golpe en el Hércules-Nàstic. / Áxel Álvarez

Ambos inician este lunes las vacaciones junto al resto del bloque y solo uno tiene, por contrato, orden de regreso. Con el delantero vasco habrá que iniciar un periodo de negociación con su club de origen, que ha logrado la permanencia en Primera División y es muy probable que no tenga hueco para él en su planificación. El jugador interesa en propiedad, a préstamo ya habría que valorarlo en función del resto de piezas que se logre unir para la propuesta deportiva 26-27.

La plantilla se marcha y no está previsto que tenga que estar de vuelta hasta mediados de julio. En principio, el día marcado para iniciar los exámenes médicos, las pruebas métricas y los análisis clínicos y morfológicos es el 13 de ese mes, lunes, aunque puede variar, es un dato que no se ha trasladado todavía a los jugadores de forma oficial.

Liquidación

Eso supone que la dirección técnica blanquiazul abre ahora un periodo de siete semanas para liquidar los contratos en vigor con los que se prefiere no cargar la próxima campaña y para rearmar la parte nuclear del bloque sobre el que se sustentará la tercera tentativa de ascenso desde Primera RFEF.

Después, cuando la pretemporada se ponga en marcha, comenzará otro segmento de trabajo trascendente en el césped y la oficina, el que sirve para poner a tono al equipo, para empapar al vestuario de la idea de juego del preparador valenciano y para afinar el plantel con los retoques que puede brindar el cierre del mercado estival de fichajes, fijado en España para el 31 de agosto, lunes. Se abre el 1 de julio, pero algunas de las operaciones en las que se trabaja ya están abiertas. Lo primero será resolver los destinos de dos de los alicantinos que hay en el equipo y que finalizan su vínculo laboral el 30 de junio: Nico Espinosa y Carlos Mangada. La idea, en estos dos casos especiales, es que, como mínimo, uno de los dos no siga. Con el capitán se ha establecido contacto, sin acuerdo alguno, con el centrocampista llegado del filial del Espanyol ni siquiera se ha trasladado propuesta, con lo cual hasta el propio futbolista da por hecho que no continúa.

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Por suerte para él, ha podido despedirse sobre el césped en un curso en el que no ha dado el salto que se le exigía para gobernar el centro del campo cuando aún no había llegado Calavera y Roger Colomina estaba lesionado de la clavícula, primero, y de la rodilla, después. El Hércules deja de competir ‘salvando’ al Nástic, con una sola jornada de las 38 disputadas desde agosto en puestos de promoción, la primera de todas, la del estreno liguero, y con 6 puntos más que el curso anterior y cinco derrotas menos (ha pasado de 17 a 12), demasiadas aún para aspirar a algo que no sea un premio de consolación.