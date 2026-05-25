El alicantino Alejandro Alfaro hace historia (de verdad) en el fútbol portugués

Se escribe mucho, demasiado, pero esta vez es de verdad. Un alicantino ha hecho historia lejos de casa, en otro país. El joven Alejandro Alfaro Cascales ha ganado la Copa de Portugal. Además, lo ha logrado superando en la final a uno de los grandes europeos, el Sporting lisboeta. Y siendo eso colosal, no es lo más sustancial. Lo ha conseguido con el Torreense, un club de Segunda División.

El hito es tan monumental que es la primera vez que ocurre en la competición lusa. Nadie había sido capaz de levantar el trofeo llegando desde tan abajo. El sistema de competición lo propicia, todos los cruces son a sorteo puro hasta el duelo definitivo, pero jamás se había dado la circunstancia de que uno de los pequeños terminara aplastando a un Primera. Álex Alfaro lo ha hecho, y lo ha conseguido con 23 años después de verse obligado a emigrar para poder crecer como jugador.

De la base del Hércules, a los juveniles del eterno rival y de ahí, al filial franjiverde. Consiguió debutar con el primer equipo, en el primer partido de liga, en un agosto de 2022 muy caluroso, en Primera, frente al Betis. Fueron apenas 14 minutos en la segunda parte los que le dio Francisco en aquel Elche que se fue a Segunda empleando a seis entrenadores. Después de aquello, comenzó un viaje por la otra cara del balompié, la menos luminosa, la que le condujo a Alzira hasta que finalmente, a mitad de campaña, en enero, se marchó al Deportivo Fabril.

Se ganó el derecho a ponerse la camiseta del Súper Dépor dos veces, en Segunda, aguardando paciente su momento. No llegó. Continuó siendo capital en el filial coruñés, así que cuando, hace poco más de un año, se produjo la llamada del Torreense, un histórico luso en plena redención, buscando el camino de regreso a la gloria, a la nobleza perdida, el centrocampista alicantino decidió cambiar de país... Pero no solo cambió eso, también le cambió la vida.

El Alicantino Alejandro Alfaro Cascales celebra el pase a la final de la Copa de Portugal (Taça). / SCU Torreense

Para siempre quedará todo lo vivido desde la clasificación para la final de la Copa de Portugal (Taça). Alfaro sustituyó al también alicantino (con pasaporte colombiano) y canterano del Villarreal, Luis Quintero, en el 69, cuando la final estaba empatada a uno gracias a los tantos de Zohi y del ex goleador del Almería Luis Suárez. Máxima igualdad, tensión, prórroga y una acción definitiva. Con el último aliento, 110 minutos después del pitido inicial, el equipo de Álex trenza una contra que culmina con derribo en el área. Roja para el uruguayo Maxi Araújo por agarrar a Seydi.

La responsabilidad de reescribir la historia la asumió el caboverdiano Stopira que, a sus 38 años, y tras recibir la llamada de su seleccionador para estar en su primer Mundial, batió a Rui Silva sin asumir riesgos, chutando por el centro, haciendo estallar a la hinchada del Torreense presente en el estadio y los poco más 80.000 vecinos de Torres Vedras, un municipio al noroeste de Lisboa que está viviendo un curso irrepetible arrebatando no solo un título nacional al poderoso Sporting de Portugal, sino obteniendo billete para disputar la próxima edición de la Europa League y el derecho a disputarle la Supercopa al Oporto el 31 de julio.

Contrato en vigor

Pero ahí no acaba todo, Alejandro Alfaro, que en junio cumple 24 años, y dispone de un año más de contrato, aún tiene por delante el encuentro que puede devolver a su actual club a Primera División, donde no está desde hace tres décadas. Necesita superar al Casa Pía en el "play-out" después de haber finalizado tercero la liga de Segunda.

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El centrocampista del Torreense Alejandro Alfaro, nacido en Alicante en 2002. / SCU Torreense

En la ida empataron a cero en un terreno de juego en el que habitualmente acuden 2.400 espectadores (4.000 fueron esa tarde gracias a una grada supletoria), así que está obligado doblegar a otro Primera lejos de casa para darse el segundo baño de oro. Será este jueves, solo tres días después de una fiesta que se hizo muy larga y cuyo eco ha resonado en toda Europa. Alejandro Alfaro Cascales, de Alicante al cielo quemando etapas con los pies en el suelo.