Fran Sol, un pichichi sin crédito en el Hércules

Empieza la planificación y, seguramente, el entorno negociador que provoque más tensiones vuelva a ser la delantera, ese punto de apoyo que necesita ser sólido en cualquier proyecto ganador. El Hércules tiene actualmente dos con contrato vigente: Fran Sol y Alberto Toril. El primero, muy cuestionado por su irregularidad a lo largo del curso; y el segundo, mermado por una molestia en la rodilla que ha necesitado de una segunda intervención quirúrgica para –confían en el Hércules– ser definitivamente solventada.

La continuidad del mallorquín no está en cuestión. El deseo de la comisión deportiva, que incluye a Beto Company, es que el balear lidere la ofensiva blanquiazul y dé continuidad a las excelentes prestaciones demostradas en el poco tiempo que se pudo disponer de él y que le convirtieron en el jugador más valioso de la liga en el mes de marzo. Si evoluciona bien, que es lo que está sucediendo hasta ahora, realizará la mayor parte de la pretemporada al 100%.

Fran Sol festeja el 1-0 frente al Nàstic que anotó de cabeza en Alicante en el último partido de la temporada. / Áxel Álvarez

Con Fran Sol hay muchas dudas. Demasiadas. Y las hay a pesar de haber marcado diez goles y de ser el máximo realizador del equipo esta temporada. El problema es que la mitad los ha firmado desde el punto de penalti. El entrenador, en el tramo decisivo, cuando todavía se disponía de opciones de entrar en la pelea por el ascenso, ha preferido reconvertir a Unai Ropero al puesto de ‘nueve’ que apostar por el madrileño, que ha exhibido una alta dosis de desconfianza que le ha ido condenando a ser residual en el modelo de juego coral que propone el preparador valenciano.

En enero, cuando se buscó una solución a la falta de puntería de él y de Slavy, se optó por prescindir del hispanobúlgaro, que finalmente fue a parar a la Ponferradina. Fran Sol ha metido más goles que su excompañero, que ha sumado media docena al par que se llevó de Alicante. Esos seis tantos le han dado nueve puntos directos a los leoneses que les han valido para clasificarse para el «play-off» de ascenso a Segunda División. Con menos cantidad ha resultado muchísimo más productivo y rentable.

Hasta en eso sale perjudicado el ariete de Vicálvaro, que ha encajado su suplencia con resignación, y también con profesionalidad, un rasgo que no le puede reprochar nadie en el Hércules. El nuevo proyecto debe liberar espacio, complementar a Toril con un perfil diferente al del madrileño. Pero este tiene un año más de contrato y, de momento, nadie en el seno del club se ha puesto en contacto con él ni con su agente para iniciar una conversación que permita acordar la extinción de su vínculo laboral.

Mal gesto

La angustia que ha vivido Fran Sol como delantero del Hércules en un curso muy mejorable explotó el sábado, en el Rico Pérez. Su concurso estaba siendo tan gris como en todo el ejercicio, y un sector de la grada se lo hizo notar con pitos después de fallar o perder el balón. Él se lo guardó, y cuando abrió el marcador de cabeza en un duelo intrascendente, en vez de festejarlo con quien le asistió de forma exquisita, Fede Vico, se acordó de la grada encarándose, con gesto desafiante y ordenando callar a un sector de la hinchada.

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Eso hace muy complicada su estancia en el Hércules porque ya está viciada. El delantero está señalado y se ha convertido más en un problema en muchos sentidos que en la solución que este año ya no ha sido. El pichichi del Hércules 2025-2026, como otros muchos antes que él, lo es sin honores, sin haberle dado al club un rendimiento real, efectivo, así que lo natural es que no siga.