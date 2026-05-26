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Hércules CF

¿Qué jugadores del Hércules tienen contrato y quiénes no para la temporada 2026-2027?

Catorce futbolistas tienen derecho a seguir en el equipo más allá de junio y 10 finalizan su vínculo el día 30 de ese mes

Banquillo del Hércules antes de un partido de liga en el Rico P´rez con Beto Company al frente.

Banquillo del Hércules antes de un partido de liga en el Rico P´rez con Beto Company al frente. / Jose Navarro

Pedro Rojas

Pedro Rojas

La planificación del curso 2026-2027 está en marcha. El tercer intento seguido del Hércules de regresar al fútbol profesional saltando de la Primera Federación ha comenzado, y lo hace con 14 futbolistas con contrato en vigor para el próximo curso. Diez de los que han finalizado la liga fuera de la promoción de ascenso acaban su relación con la entidad blanquiazul el 30 de junio y necesitarán recibir una oferta de renovación para continuar en Alicante. Además, hay tres jugadores que regresan al conjunto alicantino y otros tantos a su club de origen después de completar el periodo de cesión.

Con contrato

Porteros

  • Carlos Abad
  • Sandro Blazic

Defensas

  • Samu Vázquez
  • Jorge Galvañ
  • Nacho Monsalve
  • Javier Rentero
  • Adrián Bolo

Centrocampistas

  • Mehdi Puch
  • Ben Hamed
  • Sergio Gutierrez “Guti”
  • Andy Escudero

Delanteros

  • Oriol Soldevila
  • Alberto Toril
  • Fran Sol

Sin contrato

► Javi Jiménez

► Alejandro Sotillos

► Alberto Retuerta

► Carlos Mangada

► Josep Calavera

► Roger Colomina

► Antonio Aranda

► Federico Vico

► Richie Dappah

► Nico Espinosa

Cedidos que regresan a sus clubes

Josep Calavera (CD Tenerife)

Unai Ropero (Deportivo Alavés)

Jeremy de León (Real Madrid)

Cedidos que regresan al Hércules

Rubén Cantero ( vuelve del Xerez Deportivo)

Rafael de Palmas (vuelve del CD Teruel)

Carlos Rojas (vuelve de FC Epicentr ucraniano)

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Además, el entrenador que ha terminado la presente campaña al frente del banquillo, Beto Company, tiene también firmada su continuidad un ejercicio más después de sellar su renovación a principios de abril, cuando aún restaban ocho fechas para la conclusión del campeonato. Desde entonces, los números del preparador valenciano no han sido buenos, pero, a pesar de ello, se mantiene la confianza en su capacidad para liderar el proyecto en el campo que debe recuperar su sitio en LaLiga tras doce temporadas en el fútbol de esparto.

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