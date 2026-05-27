Abde regresa al campo del Hércules cinco años después
El extremo del Betis se entrena esta semana en Alicante antes de incorporarse a la concentración mundialista con Marruecos
Ez Abde, canterano del Hércules y actual extremo del Real Betis, prepara en las instalaciones del Rico Pérez su presencia en el próximo Mundial con la selección de Marruecos.
El jugador, que perteneció al equipo blanquiazul hasta 2021, está esta semana cumpliendo con su entrenamiento físico en Alicante, días antes de sumarse a la concentración mundialista.
El entrenador personal del extremo bético ha publicado imágenes en sus redes sociales este martes, en las que se veía al futbolista trabajando acciones físicas y de juego sobre el césped del coliseo herculano. Asimismo, el propio Abde publicó una fotografía en la que se le ve descansando en el Rico Pérez.
Otra sesión este jueves
Abde tiene previsto volver a ejercitarse en las instalaciones del Hércules este jueves, ya que el viernes se incorporará a la concentración de la selección africana, a tan solo dos semanas del inicio de la Copa del Mundo. La excelente condición física ha ayudado al jugador a alcanzar cifras de 15 goles y 13 asistencias este curso.
El futbolista mantiene unas excelentes relaciones con el club blanquiazul, que ingresó dos millones de euros gracias a su traspaso al Barcelona en el mercado de verano de 2021.
Precisamente, las irregularidades en la gestión de este traspaso, que debería haber sido destinado al pago de la deuda de la entidad con Hacienda, mantiene en un proceso judicial a la actual cúpula del club alicantino.
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