¿Qué futbolistas del Hércules deben continuar la próxima temporada?

El lector es soberano. La temporada del Hércules ha acabado formalmente, aunque hace ya casi un mes que la conversación se ha ido enfocando en el próximo curso. Con Beto Company renovado por adelantado, falta saber quiénes continuarán y quiénes se marcharán de la plantilla este verano.

En las oficinas del Rico Pérez ya tienen una idea más que clara de qué jugadores mantener y de cuáles descartar, aunque en varios casos todavía haya flecos que no dependen de la voluntad del club. Cada aficionado también tiene en mente, visto lo visto esta temporada, qué futbolistas tienen mimbres para formar parte del tercer intento de ascenso al fútbol profesional.

¿Hay consenso entre los herculanos sobre quiénes son imprescindibles? ¿Los gustos de la grada coinciden con los de los despachos? 26 encuestas, una por cada jugador, buscan recabar la respuesta de los lectores de INFORMACIÓN.

Porteros

Curso maravillosamente anómalo para el Hércules: dos porteros entre los mejores de toda la categoría, e incluso con mercado en Segunda División. Los dos tienen contrato aunque la continuidad de uno u otro está por verse.

Defensas

Luces y sombras en una defensa que colectivamente fue de menos a más. Cinco futbolistas tienen contrato vigente y tres están pendientes de renovación, ecuación a la que se suma el regreso de un hombre cedido.

Centrocampistas

La medular, remodelada en enero para viabilizar el estilo de juego de Beto Company, tan solo tiene a cuatro jugadores con contrato en vigor, mientras otros cuatro se quedan sin relación contractual a partir del 30 de junio. Igualmente, hay situaciones como la de Josep Calavera, futbolista cedido y a la vez fundamental para el proyecto del entrenador, que está bajo los designios del Tenerife.

Delanteros

El eslabón débil de este curso, aquejado desde sus inicios por la lesión del referente Oriol Soldevila, y lastrado por falta de acierto. Las carencias vistas durante el curso y la difícilmente reversible salida del cedido Unai Ropero invita a repensar una demarcación en la que se da el caso de que los dos puntas de referencia tienen contrato en vigor.