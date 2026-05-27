Unai Ropero se despide del Hércules

Una de las reglas no escritas del fútbol es nunca enamorarse de un jugador cedido. Aun sabiéndolo, muchos herculanos han sentido el adiós de Unai Ropero, que este miércoles se ha despedido a través de redes sociales ante el final de su cesión en Alicante.

El atacante, versátil y con diente, ofreció una verticalidad que pocos futbolistas pudieron dar en este curso. "He sido un gran afortunado por poder vestir la camiseta del Hércules. Me habéis respetado y animado en todo momento; me he sentido muy querido por todos vosotros y el cariño ha sido mutuo", ha escrito el jugador, natural de Vitoria, en su publicación de Instagram.

Atacante diferencial

Entre las posiciones de extremo, segundo punta y falso 9, Ropero sumó 6 goles y 3 asistencias, lo que le convierte en el segundo máximo goleador del equipo detrás de Fran Sol. Supo mantener la titularidad a lo largo de toda la temporada bajo las órdenes de Rubén Torrecilla y de Beto Company, y en su despedida ha agradecido al cuerpo técnico por la confianza y la exigencia.

La continuidad de Ropero sería más que bien vista por el Hércules, pero el proceso no es inmediato ni sencillo, pues el jugador, como es lógico, se debe primero a lo que decida la dirección deportiva del Alavés. Para el vitoriano, además, poder jugar en su casa es un sueño, aunque dar el salto de una buena temporada en Primera RFEF a enrolarse en una plantilla de Primera División se antoje complicado.

Una despedida con gratitud

Sea como sea, Ropero también ha querido agradecer al resto de la plantilla por la acogida después de la difícil temporada que tuvo el año previo con el Eldense: "El día a día ha sido increíble; me he encontrado con un enorme grupo de profesionales y con personas con un corazón increíble. Me llevo grandes amigos".

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Ropero (centro) posa en el monasterio de la Santa Faz con una feligresa junto a Javi Jiménez y Richie Dapaah. / ALEX DOMINGUEZ

Por último, el futbolista también ha deseado suerte al club que le ha acogido estos últimos meses y se ha mostrado "seguro de que el Hércules Club de Fútbol volverá donde se merece".