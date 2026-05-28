El Hércules y el Elche miran más allá de la rivalidad para unir la provincia

El presidente del Hércules, Carlos Parodi, y su homólogo del Elche, Joaquín Buitrago, han compartido mesa en el foro "El papel de la sociedad civil en la configuración del área funcional Elche-Alicante", organizado por la patronal Uepal en Casa Mediterráneo. Ambos dirigentes representaban a las dos entidades deportivas más grandes de la provincia en un conversatorio con otros exponentes de la sociedad civil.

Ambos le otorgan al fútbol un papel creador de identidad y, además, un gran potencial como escaparate nacional e internacional que trasciende lo deportivo y puede funcionar como vector de integración para las dos grandes ciudades de la provincia.

Parodi felicitó al club franjiverde por la permanencia en Primera que selló el pasado fin de semana y presumió la buena relación con la entidad ilicitana. "Son dos clubes históricos que han creado en ambas ciudades un sentimiento de pertenencia", ha asegurado el presidente del Hércules.

Polos de identidad

Para él, hay un valor imponderable en el hecho de "cada 15 días en nuestra casa podemos ver miles de aficionados juntos, independientemente de su origen, de su estatus, animando a sus equipos, y creo que eso es muy importante para la sociedad". Una integración dentro de las aficiones que está llamada a superar las rivalidades en pro de crear sinergias.

"No somos menos gente que en la provincia de Sevilla y allí tienen dos equipos en Primera. El objetivo es ese, convivir dos equipos en la élite" Joaquín Buitrago — Presidente del Elche

En este mismo sentido, Buitrago ha destacado que en las últimas décadas "el paradigma del fútbol ha evolucionado, tradicionalmente hemos trabajado desde la idea de intentar hacerlo mejor que el rival". Para explicarse, ha puesto el claro ejemplo del Rico Pérez y el Martínez Valero, pues el estadio ilicitano, inaugurado dos años después del coliseo alicantino, se sobredimensionó en su momento con la idea de que tuviese más aforo que el del eterno rival.

"En el fútbol base, a través de los entrenadores que ellos tienen vamos sabiendo de jugadores que a lo mejor nos interesan, o de a qué campeonatos acudir" Carlos Parodi — Presidente del Hércules

"Ahora pienso en la rivalidad deportiva como un elemento integrador de las ciudades. Hemos salido de Elche y estamos intentando crecer en las diferentes comarcas de la provincia", ha explicado el presidente del club franjiverde, quien apunta todavía más alto: "El objetivo es la convivencia de estos dos equipos, y es perfectamente posible. No somos menos gente que en la provincia de Sevilla y allí tienen dos equipos en Primera. El objetivo es ese, convivir dos equipos en la élite".

Sinergias en el fútbol base

Parodi, por su parte, ha reconocido que en un aspecto clave para los grandes clubes, como es el fútbol base, es donde más se ve el beneficio de tener un vecino del tamaño del Elche. "Nosotros a través de los entrenadores que ellos tienen vamos sabiendo de jugadores que a lo mejor nos interesan, o de a qué campeonatos poder acudir", ha señalado para describir las sinergias que se producen.

"En el fútbol base existe mucha más coordinación, porque el secreto es que los jugadores jueguen y hay que darles minutos cómo sea", ha detallado Buitrago. En este sentido es priotario que los dos clubes construyan sendas ciudades deportivas, proyectos que en ambos casos están sobre la mesa, aunque todavía en fase de boceto a la espera de cerrar la adquisición de terrenos, además de trámites urbanísticos.

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El presidente del Elche también ha valorado que "el fútbol es un escaparate internacional para atraer al turista en invierno, es una posibilidad porque los retornos son impresionantes. Es un instrumento para mostrar el potencial de nuestra tierra".

Para concluir la conversación, en la que también participaron representantes de entidades sociales y de asociaciones hoteleras y hosteleras, Parodi ha remarcado que "la sociedad tendría que tener más fuerza para dejar de lado la barrera política y conseguir que el area funcional Elche-Alicante realmente exista".

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Buitrago coincide con el dirigente herculano y ha insistido en que no se puede esperar "a que lo haga la administración". "Tenemos que hacerlo nosotros con proyectos conjuntos, y que todos percibamos que el proyecto es de los dos, beneficioso para los dos", ha planteado el presidente franjiverde.