El número dos de Beto abandona el Hércules

David Vilanova, quien ha sido segundo entrenador del club desde la llegada de Beto Company el pasado noviembre, dejará de formar parte del cuerpo técnico de la primera plantilla debido a "motivos personales y familiares", sin que trascienda de momento cuál es su próximo destino profesional.

Vilanova ha agradecido la experiencia vivida durante estos siete meses en Alicante: "Ha sido una etapa muy especial, llena de aprendizaje y momentos que me llevaré para siempre". En el Rico Pérez, el técnico catalán vivió su segunda experiencia como asistente de un primer equipo, después de hacerlo también junto a Beto la temporada pasada en el Andorra, donde previamente también fue analista táctico.

Separa sus caminos de los de Beto

El segundo al mando del conjunto blanquiazul ha destacado algunos de los recuerdos que le deja su paso por el club, como "escuchar el himno a capela antes de los partidos", "vivir el desplazamiento de 4.000 herculanos a Murcia" o "celebrar los goles en el último minuto en el Rico Pérez", como aquel de Sotillos para vencer al Eldense.

Vilanova tuvo la ocasión de sentarse tres veces al frente del banquillo herculano, en Marbella y en los dos partidos contra el Sabadell, todos encuentros en los que Beto estaba sancionado.

Beto Company, en el banquillo, tranquilo, conversa con su segundo, David Vilanova, en el último encuentro de la temporada. / Áxel Álvarez

Asimismo, ha querido agradecer la confianza recibida durante este tiempo: "Gracias a Beto por su confianza siempre, al resto del staff por su profesionalidad y al club por el trato recibido". Su siguiente trabajo, de darse en el cuerpo técnico de un primer equipo, será el primero que asumirá sin formar dupla con el entrenador valenciano.

Adiós a la afición

Por último, David Vilanova ha querido dedicar unas palabras a la afición y al club: "Ha sido un honor formar parte de un club histórico como el Hércules. Le deseo lo mejor a todo el herculanismo y ojalá se puedan cumplir todos los objetivos marcados".

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En un comunicado, el Hércules le ha agradecido a Vilanova su trabajo, compromiso y profesionalidad durante esta etapa y le desea "la mayor de las suertes tanto en lo personal como en lo profesional".