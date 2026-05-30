Javi Jiménez divide a la comisión deportiva del Hércules

Javi Jiménez puede no haber dicho su última palabra como blanquiazul. El lateral zurdo, que finaliza contrato el 30 de junio, es uno de los pocos que alberga opciones de recibir una propuesta de renovación. La comisión deportiva del Hércules, decidida a recomponer en profundidad la defensa para el curso que viene, valora la extensión del vínculo laboral con el zaguero jiennense. Lo que no se estima, en este momento, es una mejora de sus prestaciones económicas.

Aunque la opción de prorrogar la relación ahora mismo no es unánime, en lo que sí están de acuerdo todos los integrantes del órgano encargado de la confección del equipo es en plantear, si llega el caso, una oferta muy conservadora dado que el futbolista, que ha firmado una campaña modesta en lo personal, no ha alcanzado las expectativas puestas en él cuando el verano pasado se aprovechó su salida del Ibiza para adherirlo a la causa blanquiazul.

Javi Jiménez se hizo con la titularidad en cuanto su condición física se lo permitió. Desde entonces, ha sido fijo en el flanco zurdo. De hecho, es el cuarto jugador con más minutos de competición de la plantilla, solo superado por Rentero, Carlos Abad y Ben Hamed.

Sin embargo, ese logro se atribuye más a la falta de competencia en el puesto por el bajo rendimiento de Alberto Retuerta que por unas actuaciones brillantes y continuadas. Las dudas de la comisión deportiva radican precisamente ahí, en si es necesario sustituir a los dos especialistas con una dupla integrada por un futbolista con licencia profesional y otro con ficha sub-23, una fórmula que no acaba de dar rédito, al menos en este club, en las últimas campañas, en las que el titular de la inscripción sénior juega de manera sistemática por incomparecencia de su rival en ese lado de la cancha.

Por debajo de las expectativas

Al jiennense le ha faltado contundencia atrás en muchos momentos, y tampoco ha resultado desequilibrante con sus incorporaciones al ataque. Se tiene la sensación de que lo ofrecido en la presente campaña es su tope, y que con ese máximo no es suficiente para mantener la apuesta.

Javi Jiménez progresa con el balón sin dejar de mirar la pelota. / Rafa Arjones

De momento, se sondea el mercado antes de tomar una decisión y el jugador, mientras tanto, es libre de escuchar ofertas antes de que se abra oficialmente el mercado de fichajes el próximo 1 de julio. Ni siquiera la alternativa ofensiva que ofrecía con su potencia en el saque de banda le ha valido al equipo alicantino para sacar ventaja de ella, así que esa arma tampoco juega a su favor.

Carencias

Tácticamente ha pecado de falta de concentración, como demostró aquella autoexpulsión injustificada e inoportuna en Antequera que complicó todavía más la existencia a Rubén Torrecilla, y la quinta amarilla que forzó de forma innecesaria antes del desplazamiento a Alcorcón sabiendo que no había laterales derechos disponibles y que su sustituto era quien realizaba esa tarea. Al final fue Bolo quien formó de inicio en el flanco diestro con terribles consecuencias.

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Alberto Retuerta, durante una sesión de entrenamiento en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

En lo que sí parece estar de acuerdo la comisión deportiva es en no propiciar una tercera aventura de Retu en Alicante. Las dificultades para mantener una condición física regular y su escasa participación en el juego coral a lo largo de todo el curso no le hacen acreedor del derecho a la renovación, así que deberá buscar acomodo en un nuevo destino tras malgastar su primera temporada sin ser sub-23 pese a tener muy buenas condiciones para jugar bien al fútbol siendo importante.