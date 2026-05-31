Ana de Armas, Ester Expósito y el jugador del Hércules Jeremy de León entre los invitados de 'La Casita' de Bad Bunny en Madrid

Fin de temporada. Protagonismo escaso. Pero la vida, cuando dejas el Hércules, tiende a mejorar. Los ejemplos se multiplican. El último, el de Jeremy de León, que ha pasado de ser intrascendente en el vestuario blanquiazul a codearse con las estrellas más glamurosas. Ha sido en Madrid, coincidiendo con uno de los conciertos que ha ofrecido allí Bad Bunny. El cantante puertorriqueño, de gira mundial con diez recitales en España, ha invitado al internacional, propiedad del Real Madrid, al espacio que reserva para sus invitados estelares: La Casita.

Allí, desenfadado, disfrutón, con gafas de sol, reluciente, el atacante boricua, que no seguirá en Alicante la próxima campaña tras su más que discreto año como blanquiazul, bailó junto a las actrices María de León y Ester Expósito, entre muchas de las celebridades que se dan cita en las actuaciones del reguetonero más reconocido del planeta en la actualidad convertido en un icono global.

Por supuesto, uno de los grandes atractivos de los espectáculos de Bad Bunny está en ese el segundo escenario que simula una casa en la play y que forma parte de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Cada noche, este espacio se convierte en uno de los puntos más fiscalizados por el público, dentro y fuera del recinto, tanto por su peso visual dentro del show como por los invitados que pueden aparecer en él.

Lucía Feijoo Viera

En su primera parada en el estadio Metropolitano, lo poblaron Ester Expósito, una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional tras su paso por la serie de Netflix Élite; Ana de Armas, consolidada como una de las estrellas hispanas más reconocidas en Hollywood; y María León, actriz sevillana con una amplia trayectoria en cine y televisión. Junto a ellas figuró Jeremy de León, que no fue el único futbolista presente.

Los integrantes del Rayo Vallecano, Isi Palazón, el extremo que arruinó un ascenso al Hércules cuando jugaba en la Ponferradina, y su compañero Sergio Camello, que recientemente han disputado la primera final europea del conjunto de la franja, en la Conference League. También se pudo ver a los jugadores Álvaro Carreras y Dani Ceballos, del Real Madrid, que están ya de vacaciones tras no entrar en la lista de España para el Mundial que empieza unos días.

Todo el elenco de invitados a la fiesta del protagonista de la última Super Bowl captó la atención de los asistentes y alimentó las conversaciones en todas las redes sociales, donde muchos fans siguen al minuto las sorpresas que deja cada una de la decena de fechas madrileñas. La expectación por estas invitaciones se entiende dentro del formato de la gira. Bad Bunny no solo presenta las canciones de su exitoso último disco, multipremiado en los Grammy, sino que ha diseñado un espectáculo con una narrativa muy reconocible, marcada por referencias a Puerto Rico, momentos más íntimos y una puesta en escena pensada para que cada celebración musical tenga detalles singulares.

Noticias relacionadas

El artista llegó a la capital de España tras su igual de exitoso paso por Barcelona, donde actuó los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. En el Riyadh Air Metropolitano tiene diez conciertos programados los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.