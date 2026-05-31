El exdelantero del Hércules Slavy, mejor jugador de Primera RFEF en mayo

Buen cambio... para la Ponferradina. Borislav Ivaylov Stankov 'Slavi' ha sido elegido el jugador más valioso de Primera Federación en el mes de mayo. El delantero, que inició la temporada con el Hércules, alcanzó un acuerdo con el club para extinguir su contrato en enero para poder darle la ficha del hispanobúlgaro a Alberto Toril.

Los tres goles que ha marcado en la recta final de la liga le han dado seis puntos directos a la Ponfe, que con ellos ha culminado una remontada sobresaliente, para la disputa del «play-off», donde se mide con el filial del Atlético de Madrid en la primera ronda eliminatoria. Slavi se marchó de Alicante con dos tantos marcados en la primera vuelta y cierra el curso con los otros seis que ha sumado en la delantera leonesa.

Slavi, durante la ida de semifinales del play-off de ascenso con la Ponferradina frente al Atleti B en El Torlín. / Ponferradina

El exblanquiazul debutó en la jornada 24, lo hizo marcando para darle la victoria a su nuevo equipo en el minuto 93 frente al Arenas de Getxo. Nueve puntos han sido responsabilidad directa de sus seis goles en Ponferrada en los 16 encuentros que ha disputado, nueve como titular, incluido el disputado este pasado sábado en El Toralín frente al Atleti B, en la ida de la semifinal por el ascenso, que finalizó con empate a cero.

Anuncio de la elección de Slavy como mejor jugador de Primera Federación (MVP) en el mes de mayo. / RFEF

Antes de su llegada, la Ponferradina undécima, había destituido al extécnico del Eldense Fernando Estévez jornadas antes y trataba de reconducir la temporada con Nafti en la banqueta. La aportación capital del oscense con pasaporte búlgaro ha servido para extender el sueño del regreso al fútbol profesional en su nuevo destino, algo que no ha logrado el proyecto del que forzó su salida como agente libre, sin dar opción a salir cedido, a finales de enero. Su sustituto en Alicante, también fue elegido MVP del mes, en su caso en marzo, pero Alberto Toril, que finalmente solo ha podido disputar 5 partidos desde su aterrizaje en febrero, ha metido 4 goles con la camiseta del Hércules.

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La comisión deportiva apostó por dar continuidad (y confianza) a Fran Sol, pero el madrileño no ha respondido a las expectativas ni a la fe depositada en él. El madrileño ha sumado 10 tantos, la mitad desde el punto de penalti, y los dos últimos cuando el equipo ya se había quedado sin opciones de pelear por metas nobles. De momento, Slavy continúa vivo en la pugna por subir a Segunda División. La eliminatoria se resolverá el fin de semana próximo en Madrid, donde el conjunto que entrena Fernando Torres intentará hacer valer el factor cancha, ya que terminó mejor clasificado la liga regular que la Ponferradina, que finalmente cerró la temporada en cuarta posición en el grupo 1.